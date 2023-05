Romina Malaspina se cambia el look y recibe una lluvia de halagos

Romina Malaspina se ha convertido en una de las figuras más populares de las redes sociales. La joven de Mar del Plata pasó de trabajar en la televisión a consagrarse como una estrella de internet sin escalas. Hace unas horas atrás, se posicionó en el centro de todas las miradas ya que compartió varias fotos en su Instagram para presumir su nuevo look.

La influencer se hizo lugar en la escena pública tras su participación en 'Gran Hermano', en la edición de 2015. Luego de esta etapa, la joven posó para varias portadas de revistas importantes e hizo apariciones en diversos programas de televisión del exterior. Después, volvió a instalarse en Argentina y trabajó para Canal 26. Actualmente se dedica al modelaje, es DJ y además es creadora de contenido en algunas plataformas web.

Romina Malaspina tiene más de 2,5 millones de seguidores en Instagram. Imagen de @romimalaspina

Desde el comienzo de su carrera, Romina pasó por diversas transformaciones físicas, cambios de estilo, diferentes colores de cabello y todo quedó documentado en sus redes sociales. Recientemente, la influencer se animó a compartir imágenes para mostrar su nuevo look. En esta oportunidad, la joven pasó por la peluquería y se hizo unas 'babylights' en color rubio ceniza y rubio dorado.

Romina se pasó al 'team' de las rubias. Imagen capturada por Samuel Ganem.

Cabe aclarar que, la idea de las mechas 'babylights' es que simulen una apariencia lo más natural posible, así que la influencer se animó a combinar varias tonalidades de rubio para llegar al resultado final. Esta técnica se utiliza para crear un aspecto diferente con un color de cabello que parece haber salido de una sesión de playa. Una tonalidad que le sienta muy bien a Malaspina.

Romina Malaspina nació el 7 de julio de 1994. En la actualidad es una de las influencers más populares de la red. Foto de Samuel Ganem.

En la publicación, la joven oriunda de Mar del Plata le preguntó a los usuarios sobre el resultado y obviamente pidió opinión. "Romi rubia si o no?", escribió en el pie del posteo y dejó los comentarios abiertos. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, así que rápidamente llegó una lluvia de mensajes que dieron a entender que el nuevo look es un acierto definitivo. Asimismo, algunos cibernautas se animaron a enviar halagos a la modelo.