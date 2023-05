Nadie puede vencer el acertijo visual de la palabra 'TEMO', ¿te atreves a intentarlo?

Llegó la hora de entretenerse con uno de nuestros tradicionales acertijos visuales. Todos los internautas que buscan divertirse por unos minutos, encontrarán en este reto visual la mejor alternativa. Pero no sólo es una genial manera para distraerse, sino que, además, se trata de un ejercicio ideal para entrenar las capacidades visuales y de atención de cada internauta.

Como verán, la imagen presenta un patrón de palabras 'REMO', en color celeste sobre un fondo azul. Cada palabra está ubicada junto a la otra, de forma tal que casi no hay espacios libres. Pero eso no significa que no hay lugar para una trampa. Ah, no lo habíamos mencionado, hay un elemento infiltrado que los internautas tendrán que hallar para resolver el reto visual.

La palabra escondida es 'TEMO', que presenta sólo una diferencia con la que predomina en la imagen, puesto que sólo cambia la 'R' inicial por una 'T'. Entonces, si tu objetivo es encontrar la solución del acertijo visual, debes prestar atención a los siguientes consejos: revisa con detalle cada espacio y prueba las distintas perspectivas.

ACERTIJO VISUAL. FOTO: MDZ ONLINE

Una vez que intentaste acertar la ubicación de la palabra oculta en este reto visual, podrás ver la solución correcta, al final. La palabra 'TEMO' se escondía en el centro de la imagen, sobre el logo. Los esperamos a todos nuevamente a realizar la próxima aventura. Esta nota es propiedad de MDZ. Prohibida su reproducción sin un hipervínculo al contenido original.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL. FOTO: MDZ ONLINE

