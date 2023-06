Irreconocible, así se veía Romina Malaspina en Gran Hermano 2015

Las redes sociales están repletas de influencers en la actualidad. Pero son pocas las que se han mantenido en lo alto, respecto al número de seguidores, contenido e influencia en su público, a través de los años. Este puede ser el caso de Romina Malaspina, la modelo que se hizo reconocida varios años atrás, tras su paso por el reality show "Gran Hermano Argentina" y que, supo mantenerse en boca de todos.

En la actualidad, Romina tiene más de 2,5 millones de seguidores tan sólo en su perfil oficial de Instagram, y miles de "me gustas" y comentarios en cada uno de sus posteos. Es más, algunos años atrás, se convirtió en la primera concursante de "Gran Hermano" en superar el millón de seguidores, algo que denota el nivel de estrellato que la diva había alcanzado.

Si bien el paso de Malaspina por la casa más famosa de la Argentina fue más corto de lo esperado, sus polémicas peleas con Marian Farjat, como con otros concursantes de "Gran Hermano", son recordadas hasta la fecha. Cada tanto, vuelven a circular los clips de los escandalosos cruces entre la promotora oriunda de Mar del Plata y sus compañeros del 2015.

Al momento de volver a viralizarse ese tipo de contenido, los internautas y seguidores de la presentadora de televisión se sorprenden por la gran transformación de Romina desde entonces. Es que, en 2015, Malaspina tenía nada más que veinte años y lucía un rostro natural, sin ninguna intervención estética. En cambio, al día de hoy, la influencer se ha sometido a varias cirugías y rellenos como el de ácido hialurónico en labios.

EL ANTES Y DESPUÉS DE ROMINA MALASPINA. FOTO: VOXPOPULI

No obstante, el hecho de que Romina haya pasado por el quirófano, o no, no preocupa a la mayor parte de sus seguidores, que admiran su trabajo más allá de su apariencia física. Pues, nadie puede negar que la celebridad argentina ha hecho de todo en su carrera y está dispuesta a más. En el 2020, Romina condujo dos programas de noticias del Canal 26. Un año más tarde, renunció con el fin de centrarse en cumplir su sueño como cantante y Dj. Como sabemos, su deseo de cantar quedó postergado al entrar al mundo de la electrónica, en el que se ha mantenido por más de un año.