El llamativo mensaje de Karely Ruíz qué generó mucha preocupación

Karely Ruíz siempre se ha mostrado de manera alegre presumiendo su esbelta figura en las redes sociales sin embargo en las últimas horas trasladó a Instagram que su situación emocional es otra, y así fue cómo la influencer lo dio a conocer ante sus followers.

Fuente: Imagen @karelyruiz

El triste pasar de Karely qué no quiso ocultar.

"No estoy en mi mejor momento mi gente, estoy pasando por cosas muy fuertes pero saben algo yo soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer por nada ni nadie. Asi qué para adelante a darle a la gente qué hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal, dios está conmigo... solo no me dejen caer que ya en este paso no confío ni en mi propia sombra. Cuidense, Bendiciones", escribió en una de sus historias de Instagram, Karely Ruíz respecto al transe emocional qué tuvo en medio de sus vacaciones por Yucatán dónde todo parecía estar bien.

¿Cuestión pasajera?

Si bien sorprendió ese texto subido, luego Karely siguió cómo si nada creando videos para TikTok y compartiendo vía Instagram una seguidilla de fotos híper hot con outfits de suma transparencia.

Fuente: Imagen @karelyruiz

Los looks que escogió.

Ya en plena estadía por Cancún, la modelo retomó sus típicos videos bailando y mostrando su esbelto físico con escotes super pronunciados. En el primer caso escogió un vestido total black corto y que en la parte central se nota cierta transparencia. El segundo desde un carro luciendo un vestido amarillo claro sin la presencia de un corpiño en el interior y el último más candente un body en tono magenta en el que se lograba apreciar todos sus tatuajes en los brazos.

Chari.