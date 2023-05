Con jugo de limón, así es el increíble truco de limpieza para borrar las marcas de resaltador

Una vez más, los internautas llegaron para salvarnos. A raíz de un nuevo video viral, muchos usuarios aprendieron un nuevo truco de limpieza casero, que sirve para quitar las marcas de resaltadores en las hojas. ¡Ideal para estudiantes! El usuario “receta_sano”, de Instagram, compartió un video de pocos segundos de duración, con el increíble truco para el cual se necesita, únicamente, un poco de jugo de limón. “¿Sabías que el limón hace eso?”, escribió el creador de contenido en la leyenda.

El truco en cuestión consiste en mojar un hisopo o un bastoncillo con un poco de jugo de limón. Este debe ser, preferentemente, natural, sin nada se azúcares ni aditivos. Otra forma más sencilla de obtener el jugo de limón es, simplemente, frotar la punta del hisopo en la parte de adentro de un limón, de forma tal que este material absorba el jugo suficiente para llevar a cabo el truco.

EL TRUCO SÓLO FUNCIONA CON EL RESALTADOR DE COLOR AMARILLO. FOTO: SHUTTERSTOCK

Ahora, llegó el turno de proseguir con el paso más importante. Con mucha delicadeza, pasaremos la parte de hisopo que absorbió el jugo de limón sobre los renglones remarcados que deseemos “limpiar”. De esta forma, verás cómo desaparece la tinta de los resaltadores amarillos, y se mantiene la tinta oscura que fue impresa originalmente.

Pero, ten cuidado. Este truco, aparentemente, sólo funciona con los resaltadores de color amarillo. Si lo intentas con otro color, el resultado puede ser peor de lo esperado; tal vez, la zona a la que le pongas jugo de limón presente una mancha aún más grande o, en casos extremos, termine ocasionando la rotura del papel. También hay que tener en cuenta la dureza de la hoja, puesto que las más débiles tienden a romperse. Aclarado esto, puedes intentarlo en casa, sobre la superficie de un papel que no sea importante, de forma de asegurarte que no ocasionarás daños en las hojas que sí te importan.

PASA EL HISOPO POR EL INTERIOR DEL LIMÓN, CON TAL DE QUE ABSORBA EL JUGO DEL CÍTRICO. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @RECETA_SANO

El video, que se hizo viral en Instagram y consiguió más de 30 mil “me gustas”, se llenó de comentarios como los siguientes: “No sirve para todo tipo de libros, los libros con hojas lisas y tipo plásticas si se puede porque desliza pero las de papel débil se mojan y se rompe y no quita el resaltador”; “Es verdad hace años me lo enseñó una compa de laburo y lo he usado en más de una ocasión y si solo con el amarillo sirve con muy poco limón para empapar el papel y se hace en forma suave y cuidadosa”; “Solo sirve con el amarillo, aviso”; “Mira lo Bueno que es el Limón que hasta elimina el resaltador de los libros”; “Primero lo pruebo y entonces, lo comparto”; “Lo voy a probar”.