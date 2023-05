Prepárate para ver a Salma Hayek modelando su figura para una infartante sesión de fotos

La edición 76° del mítico Festival de Cine de Cannes llegó a su final el pasado sábado 27 de mayo, dejando varios momentos memorables para la industria. Pues, algunos de los films más esperados del año tuvieron un estreno aclamado por los críticos y grandes estrellas del mundo del cine. Asimismo, las celebridades tuvieron la oportunidad de lucir sus mejores atuendos en una de las alfombras rojas más notables.

Una de las figuras que hizo notar su presencia a lo largo del festival fue la grandiosa Salma Hayek. La actriz veracruzana llegó a la alfombra de Cannes el primer fin de semana del evento, en compañía de su esposo, François-Henri Pinault. Lo cierto es que la inolvidable intérprete de Frida Kahlo acaparó todos los reflectores con un par de atuendos deslumbrantes.

Con motivo de ver el estreno de “Killers on the flower moon”, la nueva película de Martin Scorsese que cuenta con las actuaciones de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, Salma Hayek se hizo presente la primera semana del Festival de Cannes. Para esa ocasión, la famosa de 56 años lució un vestido morado de Alexander McQueen, ajustado a su figura y con un escote mega exuberante. Unos días más tarde, la diva se robó todas las miradas de la gala luciendo un vestido de Balenciaga, confeccionado con lentejuelas brillantes en negro.

Salma Hayek en la portada de Madame Figaro

Durante su estadía en Cannes, Salma aprovechó para realizar otros trabajos en esa ciudad francesa. Por ello, hace unos días, Hayek compartió el resultado de una nueva sesión de fotos para la revista de moda francesa Madame Figaro. “Ahora en newstands @madamefigarofrgracias @rankinarchive y equipo por trabajar su magia”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Como de costumbre, sus fanáticos quedaron asombrados por la belleza y seguridad que le es característica a Salma en cualquier trabajo. Es por ello que los internautas le dejaron comentarios como los siguientes, debajo del posteo de Instagram: “Arriba Coatzacoalcos!”; “Ameee ese vestido blanco...simple y te queda genial...hasta el maquillaje es el ideal”; “Still killing it with grace and class”; “Tan hermosa mi reina diosa”; “@salmahayek eres un faro de esperanza y empoderamiento para muchos mexicanos”.