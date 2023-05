Soledad Pastorutti no se queda quieta y constantemente busca reinventarse. "La música es un espacio de mucha libertad y quiero aprovecharlo", reconoció en diálogo con El País.

Sobre cómo lleva adelante esa búsqueda, indicó: "Primero que nada hay que ser honesto con uno mismo. Si bien yo tengo claro que el artista es un producto que se vende al público, hay situaciones a las que no puedo amoldarme porque sé que no me representan".

Y detalló: "Yo no puedo disfrazarme, por así decirlo, para caerte bien. Quiero agradar pero sin traicionar mis principios; soy muy respetuosa de la gente y de la tierra, y nunca dejaría de cantarle a mis raíces ni a mi país. Creo mucho en el dicho: 'Pinta tu aldea y pintarás el mundo', pero no por eso me voy a perder la oportunidad de conocer otros lugares".

Soledad Pastorutti

Recientemente, La Sole lanzó Natural, su nuevo trabajo discográfico. La grabación y composición comenzó en 2022 y de inmediato generó expectativa por la participación del productor Nico Cotton, quien incursionó por primera vez en el folclore.

El último álbum de fotos de Soledad Pastorutti que se llevó todas las miradas

Pastorutti es muy activa en Instagram y desde el lanzamiento del disco está compartiendo material relacionado a él. Ahora, subió un álbum de fotos que se llevó todas las miradas. "Ha sido un trabajo impecable en todos los sentidos. Trabajo que mueve cada fibra del ser", le escribió una admiradora.

La Sole

Otro, sumó: "No puedo dejar de escuchar este discazo. Es excelente desde donde lo mires. Tu voz, esos arreglos, esos instrumentos. ¡Esa perfección en cada detalle de cada tema! Me quedo sin palabras para expresarte mi admiración. Juro que no es de fan, es que admiro profundamente todo ese talento. Te adoro".