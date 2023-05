Anuel AA le habría dedicado una canción a Karol G en pleno show

A comienzos del 2022, Karol G lanzó una colaboración en conjunto con Becky G y los fans se mantuvieron alertas a la letra, así que se dieron cuenta que la cantante colombiana lanzó varias indirectas para su expareja Anuel AA. Recientemente, el reguetonero decidió dar su respuesta y en medio de un recital los fans lo vieron dedicando explícitamente una canción para la 'Bichota'.

El 11 de febrero de 2022 Karol G y Becky G lanzaron 'MAMII', una canción donde las artistas unieron sus formas creativas y talentosas para expresas sus sentimientos. Muchos seguidores de Karol interpretaron la letra de la canción como un mensaje dedicado a una de sus relaciones más polémicas y seguidas por el público, Anuel AA. Sin embargo, las supuestas indirectas de la cantante no eran mensajes de amor, sino más bien de superación.

Karol G comienza la canción cantando: "Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento". Luego, la artista sigue los versos y expresa: "Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa, diablo, tú eres un cuero".

Hace un tiempo atrás, Anuel AA hizo una publicación haciendo alusión al cantante colombiano Feid, conocido en el ámbito artístico como Ferxxo. En las fotos Anuel se tomaba una selfie con un cartel que enviaba una burla para Feid, quien según los rumores se encuentra en una relación con Karol G. En el pie de la publicación el cantante de '¿Qué nos pasó?', escribió: "Y esta se la de dedicó a tu novio bb".

Luego de este episodio, Anuel AA, mencionó a Karol G en medio de su aparición en el show de Rauw Alejandro. Al parecer, el reguetonero puertorriqueño no puede dejar de referirse a su exnovia. En medio del recital comentó: "Tú me dedicaste esa canción con Becky G y me arrastraste". Luego, reveló: "Yo te dedico esta mi amor" y comenzó a cantar 'Bubalu', un tema que habla del amor. "Desde que te vi supe que eras para mí, ahora mírate aquí tu corazón late por mí, pero no te supe valorar. Bebé te hice mal", cantó el artista. La reacción de los fans no se hizo esperar, así que llenaron las redes sociales de comentarios y suposiciones.

Anuel AA le habría dedicado un mensaje a su expareja. Imagen de Infobae.