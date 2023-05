Peso Pluma, envuelto en una nueva polémica: un colega arremetió contra él

Hace unas semanas, el nombre de Peso Pluma empezó a sonar en el mundo. El cantante mexicano, de tan sólo 23 años, se posicionó en el tope de las listas globales, destronando a artistas como Miley Cyrus, The Weeknd, Harry Styles, Shakira y SZA. Sin embargo, su llegada a lo alto se dio gracias a dos colaboraciones con otros artistas, a quienes, aparentemente, no habría dado crédito.

La canción de la que todo el mundo habla es “Ella Baila Sola”, tema del grupo estadounidense Eslabón Armado, que llegó al puesto número 1 en Spotify. La banda de regional mexicano y del subgénero corridos tumbados, está conformada por Pedro Tovar, Brian Tovar, Damián Pacheco y Ulises González. Y, los artistas eligieron a Peso Pluma para que colabore en el tema que se volvió tendencia en las redes.

PESO PLUMA SE PRESENTÓ EN EL SHOW DE JIMMY FALLON. FOTO: INSTAGRAM @PESOPLUMA

Fue tal el éxito de “Ella Baila Sola” y de “La Bebé (Remix)” -otra canción en la que colaboró con Yng Lvcas-, que Peso Pluma se volvió tendencia mundial y se posicionó entre los artistas más escuchados. Por ello, Hassan Emilio Kabande Laija -su nombre real- no pasó desapercibido por los medios y hasta la producción de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” lo invitó a presentarse en su programa en vivo.

De esta forma, Peso Pluma ha estado haciendo historia, siendo el primer cantante de corridos tumbados que llegó a presentarse en el mítico programa estadounidense. Sin embargo, la “burbuja” y el furor que se había creado en torno a la imagen del joven artista se esfumó cuando sus colegas le reclamaron los créditos por su obra.

Pedro Tovar le reclama los créditos a Peso Pluma

Mediante un comunicado que compartió en redes sociales, Pedro Tovar, integrante de Eslabón Armado, declaró que Peso Pluma no los consideró en los créditos ni les dio el reconocimiento que merecen. Todo explotó cuando la joven estrella llegó a Jimmy Fallon sin ninguno de los colegas que compuso la famosa “Ella Baila Sola”, ni los mencionó.

El autor y compositor, Pedro Tovar, afirmó que @_PesoPluma no le dio créditos en su canción “Ella Baila Sola”. pic.twitter.com/AmtKS6r9dL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 2, 2023

“Ustedes cómo se sentirían si hay alguien a un nivel… más alto que tú, y tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, que es tu canción, es tu rola, y decides montar a alguien más que te gusta su música, y no merecer crédito pa’ tu rola? Como que what the f…? Básicamente es lo que es, no recibí crédito pa’ mi rola”, expresó con indignación Pedro Tovar en un live de Tik Tok realizado el lunes 1 de mayo.

“Peso Pluma no lo puso para nada en su Instagram, número uno, o [dijo] ‘saludos para mi compa Pedro, que la canción fue un éxito’. Nada. Es lo que me agüita (decepciona). Pero ni modo… Vamos a seguir echándole ganas”, concluyó el líder de Eslabón Armado.