La increíble transformación de Joaquin Phoenix a lo largo de sus películas

Joaquin Phoenix comenzó su carrera en la actuación desde muy joven a causa de que su hermano River, que también era actor, lo convenció de intentarlo. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las figuras más talentosos de Hollywood e incluso llegó a obtener un Oscar por su interpretación en la película 'Joker'. Al parecer, el actor no sólo hace buen trabajo con la actuación, sino que también se anima a hacer una total transformación de su cuerpo, por amor al arte.

El actor nacido en Puerto Rico fue construyendo su carrera en la actuación a partir de una enorme variedad de películas que van desde el drama hacia la autobiografía e incluso se interpretó a un personaje del mundo de los comics, tal como el Joker. Como Phoenix se toma muy en serio cada papel que interpreta, no le tiene miedo a cambiar el color o el corte de cabello, subir o bajar de peso e incluso poner en riesgo su salud mental, tal como lo hizo con la película que ganó un Oscar.

Joaquin Phoenix tenía 12 años cuando apareció en 'Space Camp'. Imagen de JoBlo.

Uno de los primeros largometrajes donde trabajó Joaquin es 'Space Camp', un film de 1986 dirigido por Harry Winer. En aquél entonces, el actor tenía apenas 12 años, pero demostró muy bien sus dotes en la actuación, porque al año siguiente trabajó en otra película. En esa época Phoenix era un niño con cachetes regordetes, con el cabello peinado hacia el costado y con una sonrisa muy tierna.

Joaquin Phoenix en 'Gladiator'. Imagen de Espinof.

En el 2000 le llegó su gran consagración como actor ya que su carrera fue catapultada hacia el éxito gracias a su participación en 'Gladiator'. El film dirigido por Ridley Scott marcó un antes y un después en su vida, porque la historia alcanzó una enorme popularidad. Joaquin interpretó al ambicioso emperador Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, quien asesina a su padre para quedarse con el trono.

Joaquin Phoenix en "I'm still here". Foto de IMDb.

En 'I'm Still Here' podemos ver una nueva faceta de Phoenix, ya que es un falso documental que muestra la transición y transformación que sufrió cuando pasó de la actuación a la música. En este film, podemos observar a la estrella con el pelo descuidado, una barba larga y un look con el cuál se ve irreconocible.

Una de las películas más importantes en la carrera de Joaquin es 'Joker', en la cual llegó a poner en riesgo su vida. Al parecer, según comentó el actor en varias entrevistas, tuvo que bajar 20 kilos para interpretar al protagonista de la historia. Siguió una dieta extrema, que casi lo vuelve loco, pero esto le permitió conectarse con el personaje de Arthur Fleck y así entender mejor lo que pasaba por su mente. Sin dudas, una de las transformaciones más grandes del actor.