Desde el mar y en microbikini, Sol Pérez conquistó miles de corazones

Un día más, Sol Pérez se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Hoy, la panelista de Telefe se encuentra descansando en Miami junto a su futuro esposo Guido Mazzoni. No es la primera vez que la dupla arma las valijas y se sube a un avión rumbo a un destino paradisíaco.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

De hecho, el año pasado, durante sus vacaciones en Europa, él le pidió la mano. La gran propuesta fue en Capri (Italia) mientras estaban en un paseo en barco por el Mar Mediterráneo. Algo que la tomó verdaderamente por sorpresa.

"Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo, organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal", contó Pérez.

Sol Pérez

Si bien ella quería que el matrimonio fuera en mayo, finalmente eligieron noviembre. Hay mucha expectativa entorno a lo que ocurrirá y todo indica que será una gran celebración que dará mucho de qué hablar.

Mientras tanto, Pérez descansa en los Estados Unidos y cautiva a sus admiradores con el contenido que comparte en la red. Ahora subió un video desde el mar en microbikini que conquistó miles de corazones.