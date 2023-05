Shakira se anima a improvisar un cover de Acróstico y emociona a sus fans

El último tiempo, Shakira ha vivido una etapa emocionalmente complicada desde que se dio a conocer su separación con Gerard Piqué. Sin embargo, hace unas semanas atrás las cosas comenzaron a cambiar cuando se mudó a Miami junto con sus hijos Sasha y Milan. Al parecer, la estadía en Estados Unidos ha inspirado a la cantante ya que hace unas horas atrás compartió un video improvisando.

La colombiana lanzó 'Acróstico' hace ya varios días y desde el primer momento se generó una gran polémica. La aparición de sus hijos en el videoclip se posicionó como tema de conversación en las redes sociales y fue portada de revista en varias ocasiones. Lo cierto es que se trata de un tema que logra llegar a las partes más sensibles de una persona, ya que la artista escribió la letra pensando en sus hijos pequeños.

Sin embargo, en esta ocasión, Shakira decidió publicar un video en su cuenta de Instagram haciendo un cover de la canción. En el posteo se puede ver a la cantante tocando la guitarra y cantando el estribillo de 'Acróstico': "Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites, estoy. Viniste a completar lo que soy".

En tan solo unas horas, la publicación de Shakira acumula casi un millón de 'likes' y miles de comentarios positivos por parte de los usuarios de Instagram. De hecho, varios artistas internacionales se animaron a dejar un mensaje a la colombiana, pues la canción logra hacer eco en las partes más sensibles. "The real GOAT", expresó Rauw Alejandro para hacer referencia a que es la mejor cantante de todos los tiempos, pues GOAT es una abreviatura de 'Greatest Of All Time'. Asimismo, otra de las artistas que se mostró muy emocionada y confirmó su apoyo a la colombiana fue Carla Morrison, que escribió: "No mames no mames no mames no mamess. Shakiraa en la guitarraaa!!! Te amamos loba suprema!!".