¿Qué hizo? Este fue el hombre que amó a Tina Turner e intentó salvar su vida

Tina Turner contó con la compañía de un hombre que le salvó la vida en un sentido metafórico y también literal. Se trata de Erwin Bach, productor musical con el que estuvo en pareja durante casi 40 años y de quien recibió el trasplante de riñón que le permitió superar uno de los tantos problemas de salud que la aquejaron en los últimos tiempos.

Hacia mediados de la década del 80, Tina Turner ya llevaba varios años divorciada de Ike Turner, el músico con el que estuvo casada durante 15 años y con quien mantuvo una relación tan polémica como abusiva por parte de él.

Una de las versiones indica que Tina y Erwin Bach se conocieron en una fiesta en Londres. Sin embargo, los propios protagonistas confesaron hace unos años que el primer encuentro se dio en Alemania, en el aeropuerto de Düsseldorf.

El productor musical se acercó para hacerle un favor al mánager de la estadounidense, y lo que ocurrió fue amor a primera vista. “Mi corazón latía muy rápido, lo que quiere decir que las almas se han encontrado. Mis manos estaban temblando”, reveló la cantante en el documental Tina.

Por entonces, ella tenía unos 45 años y él 30. La diferencia de edad no fue un problema para ambos, pero sí para la prensa y la opinión pública, tal es así que se llegó a hablar de que Bach solo estaba interesado en la fama y el dinero de Turner.

Pero el amor fue más fuerte, y la pareja afortunadamente no se separó nunca más. En 2013 se casaron y años más tarde ella escribió en su autobiografía lo siguiente acerca de su relación amorosa: “Ahora puedo mirar atrás y entender por qué mi karma fue el que fue. El bien salió del mal. La dicha del dolor. Y nunca he estado tan feliz como lo estoy hoy”.

Tina Turner, los graves problemas de salud de sus últimos años y el trasplante que le salvó la vida

Los problemas graves para la pareja comenzaron en 2013, apenas unas semanas después de que ambos contrajeran matrimonio: Tina Turner sufrió un ACV que le produjo serias secuelas, y una de ellas la llevó a tener que aprender a caminar de nuevo.

Años más tarde, la estrella fue diagnosticada con cáncer intestinal y también tuvo una falla renal. Todo esto la llevó a pensar en la eutanasia y en el suicidio asistido, sosteniéndose no solo en la gravedad de sus problemas, sino también en la concepción de la muerte que encontraba en el budismo. Tina Turner fue despedida por numerosas celebridades en redes sociales.

Pero Erwin Bach se ofreció a darle uno de sus riñones e insistió hasta que Turner aceptó. El trasplante se realizó en 2017 y le dio a la reconocida artista la oportunidad de seguir con vida unos años más.

A través de su pareja, del hombre que amó a lo largo de casi 4 décadas, Tina encontró lo que tanto le había faltado antes, y no perdió oportunidad para hablar de lo importante que era Bach para ella.

En My Love Story, su autobiografía, escribió lo siguiente: “Erwin, quien es una fuerza de la naturaleza en sí mismo, nunca se ha visto intimidado por mi carrera, mi talento o mi fama. Me muestra que el amor verdadero no requiere que yo baje mi luz para que él pueda brillar”.