Netflix es la plataforma de streaming más elegida por los usuarios en el mundo. Esto es debido a que cuenta con cientos y cientos de títulos para todas las edades y gustos. Si entre tanta oferta te cuesta elegir qué ver, aquí te contamos acerca de una miniserie de drama de nueve capítulos que es furor.

Inventando a Anna (Inventing Anna, en su idioma original) es una producción estadounidense creada y producida por Shonda Rhimes, basada en el artículo de Jessica Pressler, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, publicado en la revista New York.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera se mete a investigar a Anna Delvey, quien convenció a toda la élite de Nueva York de que era una heredera alemana".

La historia hace foco en una joven de origen alemán que logró infiltrarse al círculo más exclusivo de la sociedad de Nueva York. Adoptó una identidad ficticia de una heredera millonaria con acceso a un fondo de más de 60 millones de dólares. Esto le permitió asistir a las fiestas más exclusivas de Manhattan y hospedarse en los hoteles más lujosos. Al ser descubierta, fue condenada por múltiples cargos de intento estafa, robo de servicios y hurto en segundo grado.

La miniserie de drama de nueve capítulos que es furor en Netflix

Si bien fue estrenada en el gigante de la N en febrero de 2022, hoy continúa siendo furor. En el reparto están Julia Garner, Anna Chlumsky, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, James Cusati-Moyer, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney y Laverne Cox.