Rara vez que publica nuevo contenido, Sol Pérez pasa desapercibida en Instagram. Es que la panelista de Telefe cuenta con más de seis mil seguidores en las redes sociales que están atentos a cada movimiento que da.

Ahora, compartió una fotografía junto a Claudia, su mamá, y se llevó todas las miradas. Al igual que la mediática, la mujer es dueña de una gran belleza y nadie pasó por alto la instantánea.

Así de linda está hoy la mamá de Sol Pérez

Si bien hoy tienen una buena relación, esto no siempre fue así. Tiempo atrás, Pérez contó en una entrevista qué pasaba durante su adolescencia. "Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenía 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba", indicó.

Sol Pérez

"Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1”, expresó y añadió: “Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella".

"Creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento. Yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente", reveló Sol Pérez sobre su madre.