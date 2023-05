Famosas arrepentidas de las terribles consecuencias de sus cirugías estéticas

En el mundo de las celebridades las operaciones y las cirugías estéticas son algo muy común debido a la presión de la industria. Ya sea para disimular el paso del tiempo, para transformar cuestiones que incomodan o simplemente por gusto, existen diversos retoques entre los que se destacan, el aumento de pechos, los implantes, las inyecciones de botox para desaparecer las líneas de expresión y otros procedimientos. Sin embargo, cada vez son más los famosos que se muestran arrepentidos de haber pasado por el quirófano.

Algunas personas no obtuvieron los resultados esperados, mientras que otros quieren abandonar los cambios porque se aceptan tal como son. Incluso hay quienes pasaron por experiencias terribles y afirman que el botox les robó la expresividad o transformó su rostro más de lo debido. A continuación, te mostramos algunas famosas que reconocieron su error públicamente y contaron los motivos de su arrepentimiento.

Nicole Kidman posando en la alfombra roja. Foto de Getty Images.

Nicole Kidman es una de las celebridades que se pasó por diversas operaciones, pero el resultado no fue de su agrado. De acuerdo a 'ELLE', la actriz comentó en 2011: "He utilizado bótox aunque no me ha gustado el resultado. Ya no lo uso y ahora puedo mover otra vez la frente". Asimismo, la intérprete comentó que lo utilizó por la presión de Hollywood y por el deseo de lucir mejor. "Puedo decir que no he vuelto a usarlo y que lo que ves ahora es fruto de una vida sana, de alejarme del humo del tabaco y de dormir todas las horas que puedo. Nada de cirugía", remató Kidman.

Ashley Tisdale es otra de las famosas que cayeron en la tentación y pasaron por el quirófano. La actriz de 'High School Musical' habló sobre su experiencia en Instagram y confesó que se retiró los implantes de pecho en 2020. "Hace años me sometí a una cirugía de aumento de pecho. Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo era inferior y pensé que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y por un corto período de tiempo… lo hizo", explicó la intérprete, pero luego comentó que surgieron algunos contratiempos. Aparecieron problemas de salud que le causaron molestias, así que decidió extraer los implantes. Actualmente Ashley se encuentra muy contenta y feliz con su cuerpo sin cirugías.

Courteney Cox dejó atrás las operaciones. Ahora decide aceptarse tal y como es. Foto de Instagram.

Courteney Cox, que interpretó a Monica en la sitcom 'Friends', también recurrió al botox para tapar el paso del tiempo. Sin embargo, esto le causó diversos problemas e incluso llegó un momento en el cual no podía mover bien la cara. "Ser una mujer en esta industria no es la cosa más fácil del mundo, pero creo que he aprendido la lección", sentenció la actriz. En este sentido, Courteney reveló que hoy en día tiene una perspectiva completamente diferente, así que vive el día a día de otra forma y deja que las cosas simplemente sucedan armónicamente.