El motivo por el que Pedro Pascal siempre posa con una mano en el pecho

La figura de Pedro Pascal crece día a día. Aunque estuvo en icónicas series de Hollywood como "La Ley y el Orden", "CSI", "The Mandalorian" y "Juego de Tronos", últimamente ganó mucha fama debido a su aparición este año en The Last of Us, la serie que se emite a través de HBO.

Muchos fanáticos del chileno nacionalizado estadounidense comenzaron a preguntarse algo bastante obvio pero que a la vez no tenía una respuesta definitiva, ¿por qué casi siempre posa para las fotografías con una mano en su pecho? Bueno, el actor dio la respuesta para que ya nadie más tenga dudas.

Pedro Pascal, siempre con la mano en su pecho.

El motivo por el cual Pedro Pascal pone la mano en su pecho cuando le toman fotografías

Mientras pasaban por la alfombra roja de un evento promocional de la segunda temporada de The Last of Us (que se encuentra paralizada por la huelga de guionistas), Pedro Pascal pasaba junto a su compañera de elenco Bella Ramsey. Fue ella misma quien le consultó, frente a los paparazzis, por qué realizaba ese movimiento con su mano, a lo que él contestó: "¿Sabes por qué? Porque mi ansiedad se encuentra aquí mismo".

El actor, que siendo muy pequeño tuvo que irse de Chile por asilo político durante la dictadura de Augusto Pinochet, vivió en Dinamarca y luego se fue a Estados Unidos. Allí comenzó su carrera en la industria audiovisual, haciendo apariciones en series como "Good vs. Evil", "Undressed" y "Buffy The Vampire Slayer".

Pedro Pascal, una de las estrellas de Hollywood.

Pedro Pascal se ausentó de Cannes

El nacido en Santiago de Chile no apareció en el mítico Festival de Cannes, en el que apareció el elenco de "Extraña forma de vida", un cortometraje que se estrenará en esta semana y está dirigido por Pedro Almodóvar.

El motivo de la ausencia en tamaño evento fue que el sudamericano viajó a Estados Unidos a presenciar la graduación de su hermana, Lux Pascal, quien también es artista. De hecho, la hermana de Pedro, que se declaró transgénero hace dos años, se graduó de una escuela de artes escénicas de Nueva York, la escuela Julliard.

Lux Pascal es una de los tres hermanos que tiene el protagonista de la película "Triple Frontera". Los otros son Nicolás Pascal, quien es médico, y Javiera Balmaceda Pascal, quien es una empresaria que trabaja en Amazon.