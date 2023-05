El dueto británico Wham! tendrá su propio documental: esto es lo que se sabe hasta el momento

En 1981, George Michael y Andrew Ridgeley decidieron formar el dúo Wham! y darle un nuevo enfoque a la música británica, en épocas de bandas como Pink Floyd, Yes, Led Zeppelin y Queen. Los amigos de Watford promovieron el género "Boy Band", que consiste en un grupo musical de chicos jóvenes, usualmente atractivos físicamente para otras personas. Ahora lanzan su éxito en Netflix.

Si bien el género ya existía desde la década del 60', con The Osmonds y The Jackson 5, Wham! lo reflotó varios años después, anticipándose a lo que luego fueron The Backstreet Boys y N'Sync. Sin dudas, el dúo de George Michael y Andrew Ridgeley marcó un antes y un después en el pop británico.

Wham! fue conocido como Wham! UK en Estados Unidos, debido a que ya existía una banda musical norteamericana con el mismo nombre. Si bien estuvieron juntos tan solo cinco años, el éxito fue tal que atravesó las fronteras y llegó a ser la primera banda musical en dar un concierto en China.

Wham! tendrá su propio documental en Netflix

Andrew Ridgeley dio a conocer esta noticia y comentó que él mismo se encargó de recopilar cientos de videos y de materiales de archivo para poder lograr este contenido, que será publicado en la plataforma de streaming el próximo 5 de julio. La banda intérprete de canciones como "Wake me up before you go go" o "I'm your man" cumple este año 40 años desde que salió su primer álbum, Fantastic, que llegó a ser número uno en el Reino Unido.

George Michael y Andrew Ridgeley en épocas de Wham!.

El otro integrante del grupo Wham!, George Michael, falleció en 2016 a causa de un paro cardíaco, mientras dormía en su domicilio del condado de Oxfordshire. Luego de haberse separado de Andrew Ridgeley en 1985 tuvo una carrera muy exitosa, siempre siendo solista y no volviendo a unirse a otro grupo.

Por su parte, Andrew Ridgeley tuvo algunos intentos de seguir con la música, pero no tuvo el mismo éxito que su excompañero y se dedicó a otros rubros, como el deporte, siendo surfista y trabajando en carreras automovilísticas, y a la actuación. Además, es un fuerte activista por la defensa del medio ambiente, debido a que tuvo que dejar la actividad del surf a causa de aguas contaminadas por residuos industriales.