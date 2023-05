Conoce el impactante grado de estudios de Adamari López

Adamari López comenzó su carrera actoral a los 7 años. Sin embargo, en un momento decidió interrumpirla para finalizar con sus estudios, tal como deseaba su padre. La exitosa conductora y actriz puertorriqueña se graduó en la Universidad del Sagrado Corazón de su país natal con un título en Comunicaciones con concentración en Publicidad.

Adamari López nació el 18 de mayo de 1971 en Puerto Rico y comenzó a actuar de manera profesional teniendo apenas 7 años. En su biografía, Viviendo (2012), dice que probablemente por esto consideraba que “todo era divertido menos ir a la escuela”, algo que para ella era una obligación.

En el mismo libro cuenta que la pasión por lo artístico se la debe en buena medida a su madre. “De niña, mi mamá siempre me fomentó las artes. Me inscribió en clases de baile, actuación y hasta en lecciones de piano. Parecía ser que deseaba que yo desarrollara una sensibilidad por las artes”, recordó al respecto.

Rápidamente se convirtió en una niña estrella y empezó a acumular experiencias tanto en su país como en Venezuela. Sin embargo, en un momento de su vida decidió interrumpir su carrera y volvió a Puerto Rico para finalizar sus estudios.

La misma Adamari reconoce que esta fue la única condición que le puso su padre para ser actriz. Fue así como llegó a graduarse en Comunicaciones con concentración en Publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico.

Tiempo más tarde, comenzó una Maestría en Relaciones Públicas, pero no llegó a terminarla debido a que justo se le presentó una oferta laboral en México y no dudó en aceptarla.

Adamari López cuenta en qué le sirvió su grado de estudios y revela la clave de su éxito

En el libró que publicó en 2012, la histórica presentadora de Hoy Día admite que su interés siempre estuvo en “hacer un trabajo creativo” y en “estar en contacto con la gente".

Respecto a los estudios que hizo, indica que los mismos le sirvieron para su desarrollo personal, porque aprendió lo importante que es trabajar para estar presente en la mente de los demás. Adamari López posa junto a su hija, Alaïa.

“Apliqué ciertas estrategias publicitarias a mi vida que definitivamente me dieron las herramientas para saber cómo venderme y cómo conseguir los proyectos que deseaba y así posicionarme bien en mi carrera artística”, escribió la madre de Alaïa.

A pesar de esto último, deja bien en claro que su verdadera fórmula es otra: “lo que más me funcionó a lo largo de mi carrera fue y es ser yo misma simplemente. Eso nunca me falló”.

“Ser tal cual soy es una de las cosas que más me une a la gente porque ellos lo sienten y me conocen como soy, y contra eso no hay estrategia publicitaria que valga”, confesó Adamari para finalizar.