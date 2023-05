Cinco curiosidades de los protagonistas de Love Actually a 20 años de su estreno

Love Actually es una de las películas románticas más famosas de los últimos tiempos. A 20 años de su estreno, la historia coral protagonizada por artistas como Hugh Grant, Emma Thompson y Alan Rickman se mantiene presente en los corazones de los fanáticos. A modo de homenaje, algunas curiosidades acerca de sus actores.

Love Actually: cinco curiosidades de la inolvidable película romántica

1. Thomas Brodie-Sangster

En Love Actually, Thomas Brodie-Sangster da vida a Sam, un niño que sufre la muerte de su madre y queda bajo el cuidado de su padrastro, el personaje interpretado por Liam Neeson.

En la ficción, Sam está enamorado de una compañera de escuela y decide aprender a tocar la batería para impresionarla. Lo curioso de su caso es que tuvo que tomar clases en la vida real, ya que no sabía ejecutar este instrumento, y lo hizo con su padre, un habilidoso baterista.

2. Emma Thompson

Emma Thompson es la protagonista de una de las historias más dramáticas de Love Actually, y el momento cúlmine de la misma se da cuando su personaje abre los regalos de Navidad.

Karen se dirige a su dormitorio y rompe en llanto. En pantalla el mismo se ve sumamente real y, en una ocasión, la actriz reveló que sabía lo que era sufrir una infidelidad: Kenneth Branagh, su esposo entre 1989 y 1995, supo engañarla con Helena Bonham Carter.

Así luce en la actualidad el pequeño Sam de Love Actually.

3. Alan Rickman

La curiosidad vinculada a Alan Rickman no se encuentra precisamente en Love Actually, sino en Red Nose Day Actually, el cortometraje que se estrenó en 2017 a modo de secuela.

El mismo presenta a los personajes de la película y muestra cómo se encuentran 14 años después de los acontecimientos. Como Alan Rickman falleció en enero de 2016, víctima de un cáncer, tanto Thompson (su esposa en la ficción) como Richard Curtis, el director, creyeron que lo mejor era omitir la historia en la que el actor participaba.

4. Laura Linney

A la hora de escribir el guion, Curtis siempre tuvo en mente a Laura Linney para el personaje de Sarah. La actriz estadounidense filmó Love Actually casi en paralelo a Río Místico, film dirigido por Clint Eastwood.

Lo curioso de su caso es que la primera película se rodó en el Reino Unido, mientras que la segunda en los Estados Unidos. En pocas palabras, fueron semanas de muchos viajes para la artista que ahora tiene 59 años.

5. Hugh Grant

Es uno de los grandes nombres del género de película romántica. En Love Actually, Hugh Grant se luce en su rol de Primer Ministro y hasta es el responsable de una de las grandes escenas del film: la del baile al ritmo de Jump, de The Pointer Sisters.

Créase o no, el propio Grant estuvo en contra de dicho momento. Es que no lo encontraba verosímil, en el sentido de que la música empezaba a sonar cuando él estaba en su habitación, se mantenía sin alteraciones en los distintos ambientes de la residencia y de repente se interrumpía sin ningún motivo.