Sin nada puesto encima, Yanet García deja atónitos a sus seguidores y eleva la temperatura

Yanet García no para de dar de qué hablar en las redes sociales. Tras su partida de los programas de televisión en los que se hizo conocida como “la chica del clima”, la diva mexicana ha trabajado tiempo completo en hacer crecer su imagen personal. Por ello es que, en su Instagram, vive realizando publicaciones en las que modela como ninguna.

Sin dudas, Yanet está viviendo la vida de sus sueños, puesto que está modelando desde la ciudad de Manhattan, y lleva una vida fitness. Mientras trabajaba en programas como “Hoy”, “Las Noticias Monterrey” y “Gente regia”, García ya comenzaba a subir contenido a su cuenta oficial de Instagram, con el sueño de crecer como influencer. Asimismo, la famosa de 32 años creó una cuenta en la que solamente vuelca contenido acerca de un estilo de vida saludable, con tips de alimentación y ejercicios.

En Instagram, la modelo ha alcanzado los 14,8 millones de seguidores, los cuales no se quieren perder ninguna de sus fotos y videos presumiendo su figura de infarto. Es así que cada uno de los posteos que hace Yanet sobrepasa los miles y miles de “me gustas”, sobre todo si se trata de fotos suyas modelando.

Un claro ejemplo de ello fue el último posteo que compartió García en la red social de la camarita. Para la ocasión, la también actriz se sentó sobre un banco de madera vistiendo nada más que la parte baja de un bikini rosa. Es más, la diva se desprendió el top y lo dejó caer, tapándose sus pechos solamente con las manos. Esto dejó atónitos a sus seguidores, que no esperaban una publicación al borde de la censura.

LA MODELO LE HACE FRENTE A LA CENSURA DE INSTAGRAM EN SU NUEVO POSTEO. FOTO: @IAMYANETGARCIA

“Feliz fin de semana”, escribió Yanet en la leyenda del posteo de Instagram. En seguida, sus seguidores, enloquecidos comentaron: “Hoy es mi cumpleaños y te agradezco por la foto... eres tan bonita y me encanta cuando sonríes... ¡Que tengas un gran fin de semana! ¡Mucho amor!”; “Guaperrima”; “Lindo fin de semana”; “Eres Bella, pero la Belleza es Efímera, tienes ímpetu, trabaja en el Cine de Acción o Arte Dramático. Adelante!”; You are my stunning baby”; “Gorgeous and Beautiful”; “Sexyyy”; “Beautiful”.