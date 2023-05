Dua Lipa dio a conocer más detalles sobre el detrás de escena de 'Dance the night' cómo una verdadera muñeca

Dua Lipa está en plena promoción de la live action por dos razones la primera es porque por primera vez hace su participación en pantalla grande pero no es la única razón, puesto qué también es parte del soundtrack con la canción 'Dance The Night' y que dio a conocer hace muy poco. Una perfomance en la qué la artista lució uno de los looks de su nueva colección 'La Vacanza', y del qué a su vez participó el resto del elenco, logró enamorar a todos y qué ella por su parte decidió sumarlo a su feed de Instagram.

En el videoclip se la puede ver a Dua Lipa metida en el mundo real de las muñecas luciendo una musculosa rosa y debajo una pollera tuvo celeste y cómo se va creando un interesante cuadro performático de una serie de Barbies además qué desde abajo se ve a los demás personajes de una película qué promete muchísimo con el sello de Versace.

En medio del éxitazo qué ha logrado 'Dance The night' estando en varias playlist de Spotify global cómo lo más escuchado y habiendo obtenido más de 4 millones de visualizaciones en Youtube y 25 millones en Instagram, Dua compartió un extenso carrousel de fotografías mostrando cómo ha sido el BTS (Behind de scene) o el llamado detras de escena.

En un total de siete postales seguidas, Dua dejó retratado aquel momento y con una corta descripción: "Dance the night para Barbie Movie, video musical de bts por Tyrell Hampton, gracias por todo el amor", escribió acompañado por fotos en las que posa frente a un enorme camarín con el guiño del peine rosa de Barbie, outfit 'La Vacanza', puesta de luces en el auto qué usan a modo de puesta en escena durante el clip y su avasallante make up para resaltar a cámara.

