Este fue el bonito gesto qué tuvieron las hermanas Kardashian con Halle Bailey

Khloé Kardashian y Kylie Jenner son algunas de las famosas qué eligieron apostar a promocionar el estreno qué la tiene cómo protagonista a Halle Bailey y es por ello qué aprovecharon la primera semana de salida del film para subir a Instagram unos cálidos posteos con dulces mensajes hacia la actriz de 23 años.

Fuente: Imagen / @khloekardashian / @kyliejenner.

La semana de lanzamiento oficial ha empezado con mucho fervor y Halle Bailey a modo de agradecer por el apoyo qué los seguidores le están dando a 'La Sirenita' quiso devolverles el cariño compartiendo cada dedicatoria qué le han hecho al elenco y a ella en el rol de Ariel, unas de ellas fueron las Kardashians quienes se sumaron a la ola de quienes apuestan por la reversión y así es cómo cada una a su medida escribieron unas frases vía historias de Instagram y hasta el merch del mismo cómo hizo Khloé quién en uno de los primeroa presumió el enorme balde de metal qué rezaba Disney y por debajo 'The Little Mermaid mientras de fondo estaban una de las escenas de Ariel bajo el mar y por el otro Kylie quién expresó qué lloró durante toda la película además de qué debajo de una de las fotos románticas qué capturó se podía leer 'Qué bien, Halle Bailey', en términos de halago hacia la joven artista y cómo esta se la devolvió con 'las amo chicas'.

La sentida carta

Pero los halagos y el guiño hacia quienes integran el film no terminó ahí puesto qué Khloé se tomó unos minutos para compartir en historias un extenso texto dedicado no solo a Halle si no a todos los qué han construido la mágica historia.

Fuente: Imagen @khloekardashian

Gesto a destacar.

"Que tarde mas increíble, tuvimos la suerte de poder ver a @disneylittlemermaid esta noche tomamos tantos de nuestra tribu como pudimos. Decoramos el teatro en @cinepolisusa y cantamos nuestros pequeños corazones", comenzó contando de forma anécdotica cómo comenzó el evento entre hermanas.

"No tienes idea de lo especial esta noche fue @hallebailey tu eres perfección absoluta. Gracias, todos en la película eran pura magia ¡@melissamccarthy siempre me hace algo bravo a todos", cerró en halagos la participación exquisita de todo el elenco en el qué tampoco faltó palabras embellecidas y de gran animo.

Chari.