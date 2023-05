Así de hermosa lucía Altaír Jarabo los primeros años de su carrera

Altaír Jarabo es una de las actrices más queridas por el publico mexicano, de hecho actualmente es una de las protagonistas de la popular telenovela de suspenso dramático estadounidense 'Juego de mentiras'. En los últimos días, la intérprete ha acaparado la atención de los medios debido a sus lujosas vacaciones junto a su esposo, el empresario francés Frédéric García. A continuación hacemos un recorrido por la trayectoria laboral de la mujer de 36 años.

Altaír Jarabo ha participado en novelas como 'Corazón guerrero', 'Vencer el desamor', 'Abismo de pasión', entre otras. Imagen de Instagram.

La actriz prácticamente nació en el ceno de la actuación, de hecho su primer trabajo fue a los 8 años en la telenovela 'El peñón del amaranto', un proyecto que salió a la luz en 1993 mediante TV Azteca. Lo que muy pocos saben es que en realidad no fue tanto su decisión, sino más bien la de sus padres, Salvador Jarabo y Alba García, ya que conformaron el equipo de escritores de la novela, así que les pareció buena idea incluir a la pequeña. Cabe aclarar que los profesionales escribieron varias historias e incluso trabajaron para Televisa en muchas ocasiones.

Altaír Jarabo participó en su primera novela a los 8 años. Imagen de Fama.

Luego de su primera experiencia en la televisión, Altaír no volvió a trabajar frente a cámara hasta el 2002. En ese momento Jarabo decidió volver a los estudios de grabación como toda una actriz adolescente, ya que tenía 16 años. La intérprete participó en la telenovela juvenil 'Súbete a mi moto', un inolvidable programa de TV Azteca. En esta ocasión, la joven mexicana se puso en la piel de 'Gabriela Narváez Soler', la atenta hermana menor del galán del melodrama, 'Ricardo Narváez Soler', interpretado por Michel Brown.

Altaír Jarabo en 'Súbete a mi moto'. Imagen de Publimetro.

Con el paso de los años, la actriz siguió en el camino de la actuación, pasó por diversas telenovelas y se ganó un importante lugar en el mundo del espectáculo. Hoy en día figura como una de las intérpretes más queridas de la televisión, así que se encuentra muy agradecida por esto. De hecho, en ocasiones del pasado ha comentado que nunca esperó llegar al lugar a donde se encuentra actualmente. "La verdad es que a mí me tomó por sorpresa, más bien esta carrera me adoptó, yo me adapté a ella y descubrí un mundo padrísimo que me ha tratado muy bien y en el que he tenido mucha suerte y oportunidades", comentó Altaír vía People en Español.