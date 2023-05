Taylor Lautner, actor de Crepúsculo, responde a las críticas con lágrimas en los ojos

Internet y las redes sociales pueden ser un lugar para publicar fotos y videos de viajes, comidas, amigos, logros e incluso para presumir de la belleza. Sin embargo, en algunas ocasiones es complicado esquivar a los ‘haters’, que se dedican a enviar mensajes cargados de odio, sobre todo si se trata de celebridades. Hace escasos días, Taylor Lautner compartió un video hablando sobre este tema, ya que se vio afectado en primera persona.

Sharkboy y Lavagirl fue una de las películas más populares donde participó Taylor Lautner. Imagen de Columbia Pictures.

Taylor Lautner es un actor estadounidense que comenzó su carrera desde muy pequeño, ya que salió en varias películas durante su infancia, entre ellas el popular film ‘Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl’. Luego, fue uno de los actores principales de la Saga ‘Crepúsculo’, e interpretó a Jacob Black, el joven hombre lobo. Gracias a este personaje se convirtió en un ídolo adolescente y un símbolo sexual a finales de la década del 2000.

Para este papel, el actor tuvo que hacer un enorme sacrificio, entrenamientos intensos acompañados de una dieta estricta. Por esto, Taylor cambió ampliamente su físico y presumió su abdomen de acero durante todas las películas de ‘Crepúsculo’. Durante esta época el actor conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo e incluso llegó a ocupar el segundo lugar de la lista ‘Los hombres más sexys de 2010’ de Glamour.

Taylor Lautner interpretó a Jacob Black en 'Crepúsculo'. Imagen de Summit Entertainment.

Con el tiempo, el actor se alejó de las cámaras y decidió vivir una vida alejado de los reflectores y las alfombras rojas. Sin embargo, hace un tiempo atrás comenzó a usar las redes sociales. En este contexto, Lautner se posicionó en el centro de la tormenta, ya que ha estado recibiendo terribles mensajes, comentarios negativos y críticas hacia su apariencia física. Al parecer en pleno 2023, todavía existen las personas que creen que tienen la autoridad de hablar del cuerpo de los demás. Sin embargo, el intérprete decidió hacer un video con una reflexión sobre los comentarios que recibe de los ‘haters’ y escribió: “Propaga el amor”.

Así está Taylor Lautner hoy en día. Imagen de Getty Images.

Al comienzo del video el actor expresó: “Hola a todos. Me he sentido muy bien conmigo mismo, saludable física y mentalmente y siento que debo compartir algo con ustedes”. A continuación comentó que decidió revisar comentarios de una publicación anterior y quedó aterrorizado con las críticas que recibió por parte de muchas personas. Esto le trajo recuerdos de por qué dejó de leer este tipo de comentarios en el pasado.

De esta manera aseguró que haber visto este tipo de mensajes en la época de ‘Crepúsculo’ lo hubieran dejado muy mal e incluso le habrían hecho querer “esconderse en un agujero”. Afortunadamente, comentó que el paso del tiempo le enseñó a superar este tipo de comentarios de odio, por el bienestar de su salud mental. Además, expresó que encontró el “valor en sí mismo” y agregó: “No voy a mentir, no voy a decir que no me molesta. No estaría aquí publicando este vídeo si no me molestara en absoluto, pero no me hace cuestionarme quién soy y no me quita nada”.