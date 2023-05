El álbum de Nati Jota en bikini que se llevó todas las miradas

A Nati Jota le es difícil encasillarse. "Yo tampoco me defino, me cuesta, ya lo dijo el Chino Darín, si la defino la limito dijo, sobre Úrsula Corberó su novia hermosa. Hay palabras que usas y la gente salta y se la toma mal, por ejemplo, influencer. A la gente le molesta. Influencer, qué hacen, no hacen nada, vagos. O creen que te crees mil. Suena raro… a quién influencias vos?", reconoció en diálogo con María Laura Santillán.

Y agregó: "Yo me recibí de periodista y muchas veces hago entrevistas, pero saltan y dicen periodista es María Laura Santillán. Y sí, imaginate, me lo deben haber dicho millones de veces. Actriz, qué sé yo, hice algunas cosas. Conductora también y me encanta, es un lugar al que voy. Me cuesta definirme".

Sobre la posibilidad de trabajar en TV, reconoció: "Tengo muchas ganas siempre, pero sé que no hay un espacio para mí ahí. Conducir me gusta. Lo que pasa es que no está tan apuntada hoy a gente de mi edad, entonces no van a poner a alguien de mi edad a conducir ¿entendés? Y menos mujer. Conductores jóvenes varones hay muchos más que conductoras jóvenes mujeres. Naturalmente si estás apuntado a un público más grande vas a buscar gente más grande".

Nati Jota

"En un tiempo quería estar en la tele. Hoy estoy tan bien sin estar en la tele, conforme y muy contenta con lo que estoy haciendo y me di cuenta que me gustaría sí, pero tampoco es a lo único a lo que aspiro", indicó.

Si bien hoy no está trabajando en ningún medio de comunicación, es muy activa en Instagram. Allí, Nati Jota diariamente sube contenido y genera revuelo cada vez que lo hace. Recientemente publicó un álbum de fotos en bikini que se llevó todas las miradas.