Dua Lipa enmudeció a todos con un pronunciado escote de colores vivos

Dua Lipa está teniendo un año de grandes proyectos laborales en torno a la música pero también en cuánto a la moda y es qué la intérprete de 'Don't start now', se presentó Ibiza para presentar su cápsula 'La Vacanza' en alianza con Donatella Versace. Así fue cómo la estrella musical fue compartiendo los diversos momentos en su cuenta oficial de Instagram.

"Sintiéndome abrumado por la felicidad y todavía asimilando anoche! Crear esta colección con mi querido amigo @donatella_versace ha sido el proceso más increíble perspicaz e inspirador que me siento tan afortunado de experimentar. Quiero agradecer a todo el equipo de @versace por sostener mi mano a través de esto. Gracias @kjeldgaard1 @patmcgrathreal @guidopalau y a todos los increíbles modelos que nos dieron un espectáculo para recordar, me siento la chica más afortunada del mundo", reza la descripción qué puso Dua Lipa en cuánto a todo el proceso detrás qué llevó junto al equipo y qué muestra el resultado de siete diseños super chic en el qué se puede observar una interesante gama de colores en tendencia: Black and white, rosa, violeta pastel, celeste y metalizados.

La tapa de la sensualidad

Además de haber detallado varias partes del desfile, Dua Lipa se sumó a la portada del magazine digital, Dazed dando a conocer algunos de sus diseños de la colección 'La Vacanza' y en el qué sacó su costado más elegante y sexy.

En el extenso carrousel qué compartió se pueden observar cuatro outfits el primero con una musculosa rosada entrecruzada y pollera celeste metalizada con el sello de un cinturón con el logo de Versace y siguiendo de la mano con otra de las tapas qué subió el medio de comunicación lleva un corpiño de negro opaco y una larga pollera ladrillada con franja de tres colores: blanco, azul y marrón.

Entre colores y mariposas

Otro se los diseños qué la artista buscó presumir fue un llamativo vestido con un pronunciado escote y en simulación con un estilo impreso de varios tonos de verde, rosa, violeta y celeste.

Además de haber mostrado la glamorosa pieza, Dua llevó encima decena de accesorios por un lado una cargada gargantilla en dorado combinandolo con unos aros circulares y por el otro el aplique de siete mariposas, una en la oreja, cuatro a modo de anillos y tres en brazalete.

Chari.