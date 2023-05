Respira profundo antes de ver a Sol Pérez como panelista en Pampita Online

Sol Pérez está atravesando uno de los momentos más felices de su vida, puesto que está preparando todo para su boda de ensueño. La modelo y Guido Mazzoni, su prometido, pasarán por el altar a finales del 2023, de acuerdo a lo que ellos han anunciado, y ya eligieron el lugar perfecto para la ocasión.

Precisamente, los preparativos para su boda han llenado su agenda, razón por la cual la ex “chica del clima” ha preferido mantenerse, por un tiempo, alejada de los trabajos televisivos. Es así que solamente la hemos vistos disfrutar de su tiempo libres con su pareja y amigos. Por ello, en su cuenta oficial de Instagram, la diva ha subido contenido entrenando y paseando por playas y restaurantes de lujo, además de mostrar cómo van los preparativos.

No obstante, sus más de seis millones de seguidores esperan volver a verla en algún nuevo proyecto televisivo, después de la celebración de amor con Mazzoni. Pues, tuvo un exitoso paso por la reciente edición de “Gran Hermano” como panelista. Por ello, algunos se conformaron con recordar algunos de los anteriores trabajos de Pérez en la televisión, como fue paso por el programa “Pampita Online”, en 2018.

EN 2018, SOL PÉREZ FUE PANELISTA DE "PAMPITA ONLINE". FOTO: CAPTURAS DE YOUTUBE

El paso de Sol Pérez por “Pampita Online”

Después de haber participado en “Bailando por un sueño”, Sol Pérez debutó en el rol de panelista en el programa “Pampita Online”, conducido por la diva Carolina Ardohain. En dicho show, pudimos ver a Pérez hablando de diferentes temáticas y hasta cubrir móviles exteriores. No obstante, esto duró por unos pocos meses, puesto que Pampita renunció al ciclo, causando que Sol ocupara su rol como conductora. Por este motivo, el show pasó a llamarse “Online”, aunque tampoco se extendió por varios meses más.

En ese entonces, la polémica estaba a la orden puesto que Pampita había declarado que “no quería ser panelista de Sol Pérez”. Aún así, Sol prefirió no hacerle caso al escándalo y hablar sobre su experiencia al estar frente a la conducción por primera vez. "Ese día lo viví con muchos nervios, pero para mí fue una gran oportunidad de poder hacer una conducción en Telefe. Me parece que lo que me queda es todo positivo, más allá del momento. ¿Si dudé de hacerme cargo de la conducción? ¡Pero ni loca!", le dijo la influencer a Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina de La Once Diez.