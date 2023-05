Guillermina Valdés no pasa desapercibida y cautiva a más de uno con su belleza

Si bien ya pasó más de un año desde que se separó de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés continúa soltera. "Estoy en una etapa de autoconocimiento. Estuve 28 años en pareja entre tres hombres; tengo 45, cuatro hijos. Hoy es otro mi momento y lo re valoro", reveló la modelo y empresaria en diálogo con María Belén Ludueña.

Y agregó: "En realidad soy bastante introspectiva, lo cual es bueno y a veces, no. Me estoy conociendo más y eso hace que tenga otras elecciones, no porque las anteriores hayan estado mal; hablo en general, con amistades también".

Luego, Valdés, detalló: "Estoy aprendiendo de mis errores, porque cuando uno termina vínculos está bueno tener un aprendizaje de lo que nos dejan, sin victimizarse ni tirarle el bardo al otro de los errores. En un punto agradezco los momentos vividos y las personas que pasaron por mi vida".

Guillermina Valdés

"Estoy aprendiendo de la libertad. Libertad, no libertinaje. Me llevó todos estos años entenderla y reconocer el valor que tiene. Porque desde los 14 que estoy de novia, y ahora no sé si soy tan noviera, o tan esposa o tan compañera. Fueron muchos años y me encantó y los agradezco. Y no los cambiaría", expresó.

En Instagram, a Valdés se la ve muy bien y diariamente sorprende con el contenido que sube. Guillermina rara vez pasa desapercibida con sus publicaciones y una de las últimas no fue la excepción. Como es habitual, cautivó a más de un internauta con su gran belleza.