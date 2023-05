Entre imponentes looks Margot Robbie develó un particular temor qué tuvo previo a interpretar a Barbie

Margot Robbie en medio de la promoción de la live action de 'Barbie', la artista conversó sobre la construcción de su personaje y temores qué surgieron en medio del proceso al animarse a un público más tirando adolescente y con una gran apuesta de mega looks qué el equipo del magazine fue compartiendo vía Instagram.

A modo de adelanto la revista subió la foto de tapa y debajo en la descripción de las frases más destacadas qué Margot Robbie hace respecto de este nuevo desafío: "Tenía mucho miedo que Greta Ledwig me dijera qué no podía asumir el rol entre escribir y producir, de hecho mucha gente lo cuestionó, pero por su parte me dijo qué no había problema con la condición de qué se sumara al proyecto a Noah Baumbach (su pareja) y al ver el guión me pareció 'Chispeante'", expresó ante la periodista, Abby Aguirre frente a la toma de decisiones qué fueron surgiendo entre conversaciones con los directores y su posición cómo productora de Luckychap Entertainment.

No estaba en sus planes

En una de las partes de la entrevista, Margot Robbie hizo mención a su infancia y la relación con la muñeca qué generó una gran sorpresa: "Jamás soñé con ser Barbie, ni nada por el estilo... esto va a sonar estúpido pero ni siquiera se me cruzó el hecho de llegar a interpretar a Barbie", se sinceró respecto de qué el contacto más a fin comenzó a tenerlo cuándo se metió en el rol.

La actriz de El Lobo De Wallstreet también contó qué no tiene ningún recuerdo en el qué haya tenido en sus manos una barbie de cuándo era pequeña pero qué sí una de sus primas, contó mientras qué se dejaba ver una explosiva sesión de fotos en la qué saca su costado más atractivo entre prendas vintage de Harley Davidson porque la hace 'sentir cómo un bebé gigante'.

Los ojos puestos en otras estrellas

Cómo bien resalta Margot, la idea estaba pensada para qué otras figuras tomaran el mando de 'Barbie Girl', es por ello qué ella también pensó con el resto del equipo en nombres cómo: Amy Schumer y Anne Hathaway, aunque finalmente se arriesgó a interpretarlo Robbie.

A su vez contó que la idea sería honrar el legado de la marca de Barbie pero también sumó qué hay qué tener en cuenta la otra cara y es qué no a todos les gusta, Barbie y que hay qué reconocer ese costado de 'hate'.

