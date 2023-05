Los alarmantes mensajes de Anwar Hadid, el ex de Dua Lipa, tras el nuevo romance de la artista

El fin de semana pasado Dua Lipa sorprendió al mundo tras anunciar una noticia que dio que hablar, porque apareció en el Festival de Cannes 2023 de la mano con su nuevo novio, el director de cine francés Romain Gravas. En este caso, la pareja se mostró muy feliz y sonriente, así que los fotógrafos captaron la situación y capturaron imágenes a puro amor. Sin embargo, Anwar Hadid, el exnovio de la cantante lanzó unos preocupantes mensajes, luego de que salieran a la luz la foto de los tortolitos.

Dua Lipa y Romain Gravas en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023. Foto de Getty Images.

Dua Lipa tuvo una relación de dos años con Anwar Hadid, el modelo y empresario hermano de Gigi y Bella Hadid, de hecho se puede decir que fue la último novio que se conoció de la británica. No obstante, la pareja terminó hace casi dos años y ninguna de las dos celebridades habló sobre el tema en público. Al parecer, hace unos días atrás el joven de 23 años utilizó su perfil de Instagram para publicar unos mensajes que resultaron alarmantes.

Todo apunta a que Anwar no habría tomado demasiado bien que Dua Lipa haya rehecho su vida, porque recurrió a las redes sociales para escribir un texto que encendió las alarmas de sus allegados. En uno de los posteos se puede ver al modelo con la frase: "Intentando no buscarlo y matarlo". Si bien Hadid no especificó para quién iba dirigido su mensaje, casualmente la publicación fue después de que se conociera que su expareja está en pareja con el director francés.

Anward Hadid publicó un preocupante mensaje en las redes sociales. Captura de pantalla de Instagram.

Asimismo, en otra de las fotos el empresario dueño de la línea de joyería Martyre', escribió: "No puedo respirar", tomándose una selfie enfrente del espejo. Por último, posteó una imagen con la frase: "Odio la manera en la que dices mi nombre". Como era de esperar, las publicaciones del modelo alarmaron a todos los usuarios de internet, que sacaron sus propias conclusiones, por el momento en el que el joven publicó las fotografías.

Anward Hadid encendió las alarmas de sus conocidos, luego de publicar los mensajes. Captura de pantalla de Instagram.

Anwar mantuvo una apasionada relación con Dua Lipa e incluso llegaron a vivir juntos durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, a principios de 2021 decidieron poner fin al romance, así que el siguió con sus compromisos laborales en el mundo de la moda en Nueva York, mientras que la cantante británica siguió trabajando en su música.