Jennie Ruby Jane provocó un gran fervor en su llegada a la red carpet del Festival de Cannes

Jennie Ruby Jane, una de las estrellas de Blackpink llegó a la edición número 76 del Festival de Cannes para hacer la presentación oficial de 'The Idol', la nueva y tentadora apuesta de Sam Levinson qué se podrá ver el 4 de junio en la pantalla de HBO. Allí la artista llegó acompañada por Abel 'The Weeknd' y Lily Rose Depp quienes también forman parte del elenco. La también bailarina, hizo que sus fanáticos no solo gritaran euforicos por ella si no qué rapidamente se convirtió en una de las grandes tendencias en Twitter a nivel global (cabeza).

Un vestido clave

Si bien Jennie (cómo es popularmente conocida) no mostró su imponente atuendo en tendencia pudimos indagar más en el diseño total black qué lució.

Fuente: Imagen - Twitter

Fuente: Imagen @cafewindows

El vestido de colección

Para la alfombra roja, Jennie escogió el modelo Shushu tong colección 2023 qué se presentó en el festival de moda, Shanghai Fashion Week qué pudo averiguar el user @cafewindows. Se trata de un vestido de negro bien ajustado al cuerpo y con una pollera efecto acampanado, además de una pequeña franja de blanco y decidió junto a su equipo combinarlo con unos zapatos de taco vintage.

El otro look

Además de haber lucido el total black, la artista se apareció con otro sorprendente vestido al qué muchos en redes tildaron 'vestido de princesa'.

Jennie Ruby Jane y su juego de selecciones.

Fuente: Imagen - Twitter.

Ruby cómo segunda elección optó por presumir un vestido escotado de encaje con centenares de flores estilo de novia y con mangas de tul negro y unos sutiles anillos en brillantes.

Fervor y emoción

Otro de los momentos que se pudo percibir fue la gran euforia qué provocó apenas llegó y es por ello qué aquí te compartimos los tweets más virales.

Increíble ver como el público gritaba el nombre de JENNIE, ella siempre siendo el MAIN EVENT #JENNIEatCANNESpic.twitter.com/rsgSwYIzeV — ? 4 (@lovskpink) May 23, 2023

"Increíble ver como el público gritaba el nombre de Jennie, ella siempre siendo el main event #JennieAtCannes", twitteó la cuenta fandom qué sigue a la artista @lovskpink haciendo referencia a la cantidad de fans qué aguardaron en la puerta para poder ver a la estrella.

"En la alfombra roja de Cannes con los fans", twitteó el fan club @BPINKLATINO otra de las cuentas qué resaltó el cariño y la idolatría por la cantante, bailarina y actriz, Jennie Ruby Jane.

aparentemente, solo lily y abel se suponía que iban a tomar fotos en solitario, pero los fotógrafos querían a jennie, así que la hicieron posar. En todo el evento los camatografos gritaban el nombre de Jennie MAIN EVENT #JENNIEatCANNESpic.twitter.com/3Kl9DHZz6s — ? (@lesblinkot4) May 23, 2023

"Aparentemente solo Lily y Abel se suponía que iban a tomar fotos en solitario, pero los fotografos querían a Jennie asi qué la hicieron posar. En todo el evento los camarografos gritaban el nombre de Jennie", remarcó @lesblinkot4 en cuánto a qué el fevor no fue unicamente de los fanáticos de la artista si no qué los paparazzis también buscaron destacar y elogiar a la joven.

Chari.