Esto es lo que Victoria Beckham le escode a David Beckham

Victoria y David Beckham son una de las parejas más populares de las redes sociales y esto se debe a que se muestran frescos, divertidos y muy enamorados. Las celebridades llevan casi 24 años de matrimonio y tienen cuatro hijos en común, así que uno podría pensar que ya conocen todo del otro, pero la realidad es completamente diferente. Al parecer, recientemente la diseñadora de moda reveló que su esposo nunca le ha visto las cejas sin maquillaje.

Victoria Beckham es una diseñadora de moda, empresaria y cantante británica. Imagen de archivo.

La ex Spice Girl tiene su propia marca de ropa y también es fundadora de una línea de productos de make up 'Victoria Beckham Beauty'. Por esto, la mujer de 49 años a veces comparte sus trucos de belleza mediante las redes sociales. Sin embargo, en una de las últimas publicaciones se animó a confesar uno de sus secretos más guardados, porque confirmó que David nunca le ha visto las cejas sin maquillar.

La diseñadora de moda expresó que considera que sus cejas están "demasiado depiladas", así que se las maquilla todos los días. En este sentido, Victoria comentó en el tutorial de belleza: "Esta es la primera vez que dejo que alguien me vea sin mis cejas. Mi marido nunca me ve sin las cejas, siempre me maquillo un poco. La depilación excesiva me ha dejado las cejas bastante 'huecas' como pueden ver". Luego, confesó que tiene inseguridades con respecto a esta parte de su cuerpo.

Victoria Girl fue parte de las Spice Grils. Imagen de archivo.

Por otro lado, Victoria contó que durante su época en las Spice Girls, se animó a probar estilismos arriesgados y esto la llevó a hacer desastres. Al parecer, cuando tenía 22 años un maquillador le afeitó las cejas durante una sesión de fotos, pero ahora que ha pasado el tiempo está completamente arrepentida. "A lo largo de los años mis cejas se han depilado tanto que si me vieras sin maquillaje te horrorizarías", afirmó que este sería el motivo por el que no quiere que su esposo vea sus cejas al natural.