¿Se pasaron? Estos fueron los comentarios menos oportunos que hicieron estos famosos

Hay famosos que se vieron envueltos en grandes polémicas debido a comentarios sumamente inoportunos que hicieron, muchas veces hablando desde sus privilegios y sin tomar consciencia del contexto general. Alicia Silverstone, Gwyneth Paltrow, Mariah Carey y Kanye West son apenas algunos de ellos.

Inoportunos: cuatro famosos que fueron criticados por hablar desde sus privilegios

1. Alicia Silverstone

Alicia Silverstone es madre de un hijo que tuvo en 2011. Al parecer, la maternidad le habría dado a la actriz la creencia de que cuenta con la autoridad necesaria para dar recomendaciones al respecto.

En una oportunidad, la protagonista de Ni idea le aconsejó a todas las madres que se dedicaran de forma completa a sus bebés y que dejaran de trabajar para pasar todo el tiempo con ellos.

Lo que no tuvo en cuenta, al parecer, es que no todas gozan del mismo privilegio económico que ella, por lo que fue duramente criticada.

2. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow es una de esas personalidades públicas que muchas veces se vuelven noticia por las polémicas frases que lanzan.

En una ocasión, la expareja de Chris Martin fue a una clase de yoga y la joven que la atendió en el local le preguntó si alguna vez había practicado esta disciplina antes.

Gwyneth Paltrow parece creer que el yoga se popularizó gracias a ella.

“Tienes este trabajo porque yo he hecho yoga antes” fue su respuesta, como si ella hubiese sido la responsable de que esta actividad se popularizara a nivel mundial.

3. Mariah Carey

Mariah Carey es otra famosa que demuestra cierta indiferencia con el contexto mundial y las dificultades que atraviesan todas aquellas personas que no cuentan con sus privilegios (que son la mayoría).

En una ocasión, quiso mostrar su sensibilidad, pero terminó generando el efecto contrario. “Siempre que veo la tele y veo esos pobres niños hambrientos en todo el mundo no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas y muerte y esas cosas”, expresó dando lugar a la polémica.

4. Kanye West

No se puede cerrar esta lista sin otro famoso que él, uno de los más polémicos e inoportunos de los últimos tiempos. Se trata de Kanye West, quien ha estado en el centro de la atención por cuestiones tales como su apoyo a Donald Trump, sus comentarios antisemitas y sus críticas al movimiento Black Lives Matter.

Además de negar la versión oficial que dice que George Floyd murió como consecuencia de la violencia policial, West acumula otros episodios que lo enfrentan a la comunidad afroestadounidense.

Uno de ellos se dio cuando habló de la esclavitud. “Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una elección”, dijo al respecto.