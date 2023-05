Las mujeres lloran y facturan: Kim Kardashian se siente superada por la maternidad

Kim Kardashian es una de las socialités más queridas por el público estadounidense y esto se debe a su aparición en el reality show de su familia, 'The Kardashians'. Recientemente, la mediática se posicionó en el centro de atención luego de participar en el podcast 'On Purpose with Jay Shetty'. Al parecer se animó a mostrar su lado más vulnerable y sentimental, ya que habló sobre como lleva la maternidad y sobre el hecho de criar a sus hijos en solitario.

La dueña de 'Skims' estuvo casada durante siete años con Kanye West y fruto de este matrimonio tuvo a sus cuatro hijos. La mayor del clan es North West, una niña de 9 años, luego sigue Saint que tiene 7, Chicago de 5 y finalmente viene Psalm que hace unas semanas cumplió 4 años. Al parecer, Kardashian aseguró que la crianza de los pequeños puede llegar a ser desafiante, pero al mismo tiempo satisfactoria.

Kim Kardashian con sus pequeños en Navidad. Imagen de Instagram.

"Hay noches que lloro hasta quedarme dormida. Pienso, ¿qué ha pasado?", reveló Kim en el podcast. Desde su separación de Kanye West a principios de 2021, se encarga de cuidar a sus hijos sola, cuando están con ella. De acuerdo a opinión de la mediática, la maternidad es algo para lo que nunca se está completamente preparado. Si bien se puede recibir consejos por parte de tus personas más cercanas, nunca es suficiente.

"Todo el mundo dice que los días son largos y los años cortos, lo que no puede ser más cierto. Nadie te prepara para ello. No importa cuánto esperes, ni lo que imagines. Nunca estás preparado", agregó Kimberly. Por otro lado, reveló que le gusta tener todo en orden y bajo control, pero hay veces que las cosas se escapan de sus manos y esto puede suceder con un berrinche, un mal día, una fiesta de cumpleaños o cualquier cosa.

Kim Kardashian organizó una fiesta de cumpleaños para Psalm con temática de bomberos. Imagen de Instagram.

Además, la socialité se animó a hablar sobre su difunto padre Robert Kardashian y reveló que vivió una infancia muy linda gracias a él, así que siempre guarda los mejores recuerdos. En este sentido expresó que quiere que sus hijos vivan lo mismo, así que siempre los protege de situaciones donde pueden salir heridos. Asimismo, confirmó que los pequeños no saben lo que suceden en el mundo exterior y tampoco tienen idea las polémicas generadas en torno a su padre. "Cuando sean mayores hablaremos de todo lo que quieran", añadió Kim.