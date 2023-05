La difícil relación de Julio Iglesias y Enrique Iglesias: se dejaron de hablar

La familia Iglesias es considerada como una de las joyas más valuadas en la industria de la música y del espectáculo. A lo largo de los años, varios de sus integrantes lograron destacar gracias a su enorme talento, sin embargo no es todo color de rosa, ya que hay algunos integrantes de la familia que han tenido severos problemas. A continuación te contamos el caso particular de la tensa relación entre Julio Iglesias y su tercer hijo.

Enrique Iglesias es fruto del matrimonio del cantante español con Isabel Preysler. Nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, una época donde su padre había logrado alcanzar la fama internacional, rompiendo las barreras de los idiomas, pues había lanzado sus primeros discos en italiano y en portugués. Por esta razón, en ese momento Julio tenía la agenda repleta de compromisos laborales, shows, viajes y giras mundiales que lo mantenían alejado de su hogar y de su familia.

Julio y Enrique Iglesias hace muchos años atrás. Imagen de Instagram.

Quizás esto fue lo que marcó el comienzo de un relación padre e hijo llena de choques y peleas. Sin embargo, el primer gran conflicto sucedió cuando Enrique decidió a iniciar su carrera como cantante y no lo comentó en ningún momento con su progenitor, así que fue una jugada que dejó asperezas. "A los 18 años firmé un contrato de discos y era una aventura, llegué de vuelta a Miami y era una de esas cosas que decía que mañana se lo iba a decir a mi padre, llegó mañana, no se lo dije", comentó el cantante de 'Héroe' durante una entrevista.

Enrique Iglesias es cantautor y productor discográfico. Imagen de archivo.

Cuando Julio Iglesias se enteró luego de seis meses, se desató una pelea tan grande que Enrique tomó sus cosas, se mudó a Canadá e incluso decidió sacar su apellido para que su carrera no estuviera directamente vinculada con la de su padre. En ese entonces se dio a conocer al mundo como Enrique Martínez, porque el apellido "Iglesias era muy obvio". Según comentó el cantante, su padre intentó que desistiera de la industria musical, pero esto lo impulsó a seguir sus sueños.

Los años de distancia

Enrique habló sobre la relación de su padre en una entrevista con ICON y comentó que del 2000 al 2010 únicamente se vieron en dos ocasiones. Al parecer, en 2005 tuvieron un encuentro fugaz así que volvieron a hablar cuando falleció el padre de Julio, pero después se distanciaron nuevamente. Sin embargo, padre e hijo han tenido una relación muy compleja.

Julio y Enrique Iglesias en el pasado. Imagen de archivo.

"Yo no he tenido una relación mala con mi padre solo que nuestra relación es muy difícil de explicar, porque cualquier persona que la analice desde fuera podría imaginarse que no nos llevamos bien porque nunca nos ha visto juntos y porque nunca ha venido a un concierto mío, porque me marché de casa muy joven y nunca regresé…", comentó Enrique. Sin embargo, agregó que mantiene extensas conversaciones por teléfono que pueden llegar a durar horas y en muchas ocasiones termina derramando lágrimas porque sabe tocar sus "fibras más importantes". Tal como parece, solo los protagonistas de la historia comprenden su vínculo.