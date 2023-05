Dua Lipa lanza un adelanto exclusivo de su canción para 'Barbie'

En el mes de julio llega a los cines de todo el planeta 'Barbie: The Movie', el largometraje protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, así que millones de personas se encuentran expectantes al gran estreno. Hace unas horas atrás, Dua Lipa realizó una publicación en sus redes sociales haciendo alusión a la película, por lo que generó la sorpresa de todos sus fanáticos. Al parecer posteó un pequeño fragmento de su nueva canción y dio a entender que formará parte de la banda sonora de la cinta de Barbie.

Ryan Gosling, Dua Lipa y Margot Robbie. El reparto de 'Barbie: The Movie'. Imagen de Instagram.

El gran anuncio que llegó hace escasas horas, generó una catarata de reacciones por parte de los usuarios de internet, que ya tenían ganas de ver el live action de Barbie. En esta oportunidad Dua Lipa subió una publicación corta, concisa y sin mucha información, pero de igual modo generó revuelo. En el video, la cantante británica enseñó algunos detalles del personaje que interpretará en la película, mientras de fondo suena una canción movida.

Hace un tiempo atrás, Dua Lipa dio a conocer que sería una Barbie sirena en la película dirigida por Greta Gerwin. Sin embargo, todos esperaban ansiosos que anunciara su participación musical y este lunes el sueño se hizo realidad. En la publicación de Instagram, la cantante escribió: "Esta Barbie tiene una canción que llega esta semana" y así compartió una pequeña parte de lo que será su nuevo tema, 'Dance The Night'.

Dua Lipa interpreta a una Barbie Sirena. Imagen de Instagram.

La canción saldrá el próximo viernes 26 de mayo y se publicará a medianoche en el Reino Unido (20hs Argentina). Si bien, hemos podido escuchar un pequeño fragmento, todo apunta a que será un tema movido e ideal para bailar con un ritmo típico de la música disco de la década de los 80. Además, un detalle que no ha pasado desapercibido es que al final del video sale el logo de la película acompañado con el texto: "The Album". Esto quiere decir que el largometraje contará con un disco como banda sonora, así que 'Dance The NIght' es el primer adelanto.