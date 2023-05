¡Se copió de Cazzu y Karol G! Mira lo que hizo Ángela Aguilar

Ángela Aguilar pudo cumplir uno de sus grandes sueños: cantar con Alicia Keys. La integrante más joven de la Dinastía Aguilar fue invitada por la artista estadounidense y se sumó a una de sus presentaciones más recientes. Con esto, se repite lo que ocurrió hace apenas unos días con Cazzu y Karol G.

Alicia Keys se encuentra realizando una nueva gira mundial y, en estas semanas, está transitando la parte que corresponde a América Latina. Viendo sus distintas presentaciones, parecería que una de las constantes de sus shows es la que se refiere a los invitados locales.

Cuando pasó por la Argentina (se presentó el 7 de mayo en el Movistar Arena), Keys invitó a Cazzu a que cantara con ella un par de canciones. Juntas interpretaron un medley de Nada y Underdog, uno de los éxitos más recientes de la estadounidense.

El 11 de mayo Alicia llegó a Colombia y se presentó en Bogotá. Allí la invitada fue Karol G, quien se sumó al espectáculo para cantar No one y Mientras me curo del cora.

El 14 de mayo fue el turno de la presentación en Monterrey. Para esta ocasión, la artista de 42 años contó con la participación de otra artista de primer nivel: Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar y Alicia Keys: todo lo que hay que saber sobre la sorpresiva colaboración

La integrante más joven de la Dinastía Aguilar aceptó con sumo gusto la invitación que le hizo Alicia Keys. Juntas sorprendieron al público con 2 canciones: La Malagueña y Looking for Paradise.

A sus 19 años, Ángela Aguilar sigue sumando grandes logros profesionales.

Finalizado el espectáculo, la Princesa de la Música Mexicana fue abordada por Ventaneando y compartió sus impresiones. “Para mí esto es algo que ni en mis sueños pude haber realizado”, confesó agregando que lo vivido se queda en su corazón “para siempre”.

Consultada acerca de la posibilidad de una colaboración futura entre ambas, la hija de Pepe Aguilar solo dijo que “no va a ser la última vez que cante con ella”. Para finalizar, cerró con un simple y contundente “estoy contentísima”.