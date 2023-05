Fernanda Castillo participa en “Isla Brava”, una serie sobre violencia psicológica

Fernanda Castillo acaba de estrenar la nueva serie que la tiene como protagonista. Se trata de Isla Brava, producción de Vix que aborda la cuestión de la violencia psicológica y que muestra a una familia de clase alta llena de polémicas y oscuros secretos. En definitiva, se trata de un impactante thriller que se posiciona para ser uno de los contenidos del año.

Isla Brava es la nueva apuesta de Vix, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Creada por Esther Feldman y dirigida por Pitipol Ybarra, se trata de uno de los grandes contenidos del año y de una propuesta imperdible para los amantes del thriller y el género dramático.

En esta serie todo comienza con la desaparición de Alfredo Suárez (Flavio Medina), un magnate que es dueño de un resort. La misma se da justo en la noche en que su esposa, Lucía (Fernanda Castillo), se preparaba para revelarle una impactante verdad.

Más allá del enigma que esto supone, la propuesta de la serie también pasa por poner en primer plano una grave problemática que muchas veces pasa desapercibida: la de la violencia psicológica e intrafamiliar.

Fernanda Castillo comparte el protagónico con Flavio Medina y también se da el lujo de actuar junto a Erik Hayser, su pareja. Isla Brava se puede ver por Vix y estrena un nuevo episodio los días jueves.

Esto es lo que dijo Fernanda Castillo sobre la violencia psicológica y familiar

A sus 41 años, Fernanda Castillo se muestra entusiasmada con la nueva producción que la tiene como protagonista. Además de la trama en sí de la serie, la artista reveló que para ella es muy importante que se aborden las temáticas mencionadas.

La de Isla Brava es una trama "llena de misterio y venganza".

En una entrevista reciente, la actriz de El Señor de los Cielos reflexionó acerca de “lo normalizado que está en nuestras vidas que nos violenten o nosotros violentar” y dijo que “se piensa que, mientras no te peguen, no te están haciendo daño, no están abusando de ti”.

También indicó que le llamó la atención el ver que muchas personas se reían ante las actitudes de Alfredo, el personaje que interpreta Medina. “Es sorprendente que no nos horroricemos con los primeros síntomas y tengamos que ver golpes para ver que es malo”, dijo al respecto.

“Por eso es bueno ponerlo en la ficción”, dijo para finalizar la actriz que viene de participar en series como Enemigo íntimo y Monarca.