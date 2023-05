Conocé todo sobre Romain Gravas, el nuevo novio de Dua Lipa

Dua Lipa es una de las artistas femeninas más populares en el mundo, no solo por su talento, sino también por su imponente belleza. Al parecer, el viernes se animó a presentar a su nuevo novio, un misterioso hombre con el que asistió a la alfombra roja del Festival de Cannes 2023. A continuación te contamos todos los detalles sobre Romain Gravas, el artista que le robó el corazón a la británica.

Todos los detalles indican que Dua Lipa le da dado una nueva oportunidad al amor, ya que apareció en un evento público muy importante, de la mano con su nueva pareja. En este caso, la celebridad asistió a la película Omar La Fraise y eligió combinar su atuendo con el de su novio. La cantante llevó un bellísimo vestido negro de Celine, con unos aretes colgantes de diamantes, mientras que Romain eligió un look clásico de traje negro y corbata.

Romain Gravas y Dua Lipa posando juntos en el Festival de Cannes 2023. Foto de Getty Images.

De acuerdo a la información de la Fundación Onassis, Gravas es un artista de 41 años nacido y criado en Paris, hijo del reconocido director de cine greco-francés Costa Gravas. De hecho, Romain siguió los pasos de su padre, ya que también se dedica a la dirección de películas, e incluso es conocido por dirigir un thriller de acción que se estrenó en 2022 en Netflix, Athena.

Romain dio sus primeros pasos en su carrera hace muchos años atrás y comenzó dirigiendo spots publicitarios y videos de artistas musicales. En 2012, el francés realizó un trabajo junto a M.I.A, un audiovisual con el título Born Free y obtuvo gran repercusión en la industria e incluso ganó un MTV Video Music Award. Al año siguiente fue nominado en una categoría muy importante en los premios Grammy.

Romain Gravas es un director de cine francés. Foto de Getty Images.

Con el paso del tiempo siguió trabajando con otros artistas de gran calibre y dirigió 'No Church in the Wild', una canción de Wild de Jay-Z, Kanye West y Frank Ocean, que también recibió una nominación al Grammy. Por otro lado, ha trabajado para campañas de moda de marcas de lujo como Louis Vuitton, Dior y Powerade. Recientemente, el director de cine se ha posicionado en el centro de atención de todos y claro, al parecer ha conquistado el corazón de Dua Lipa.