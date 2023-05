Altaír Jarabo presume sus lujosas vacaciones y le llueven las críticas

Altaír Jarabo es una actriz muy popular en México y esto se debe a su participación en diversas telenovelas. Pese a que es muy querida por el público, no se salva de las críticas en las redes sociales. Recientemente, la celebridad compartió una serie de fotos de sus lujosas vacaciones junto con su esposo, Frédéric García, y recibió una catarata de críticas y comentarios negativos.

Hace unos días atrás, Altaír subió un carrete de imágenes para presumir su viaje a Sevilla, España. Como era de esperar, en algunas instantáneas posó con su pareja, el empresario francés y director de TransparentBusiness México. Sin embargo, los usuarios de la red se mofaron de la actriz por la gran diferencia de edad que tiene con su esposo, pues ella tiene 36 años, mientras que él tiene 54. Desafortunadamente, muchas personas se sintieron con la autoridad de dejar comentarios de odio en los comentarios del posteo.

Frédéric García y Altaír Jarabo posan juntos en España.

"A caray yo pensé que era su abuelito", "Que bonito salir de viaje con tu papá!", "Me encanta ver imágenes de los viajes que hacen los padres con sus hijos", fueron algunos de los mensajes hirientes que dejaron los cibernautas. Por otro lado, también aparecieron algunas personas que defendieron a la actriz: "Mientras ellos sean felices juntos, sus comentarios mal intencionados no van a ningún lado", "Para el amor no hay edad, ni tiempo, ni espacio especial simplemente llega, se da, se vive!".

Altaír Jarabo

La actriz nunca ha ocultado su amor por Frédéric, así que desde el comienzo ha mostrado muy feliz y orgullosa de su relación. En esta oportunidad, Jarabo y García viajaron a Europa para disfrutar de unas maravillosas y merecidas vacaciones. Dejando de lado, las críticas de los usuarios de Instagram, la pareja se encuentra más unida que nunca y disfrutando de los bellísimos paisajes españoles. Por el momento, Altaír ha preferido guardar silencio para no entrar en polémicas con sus 'haters'.

¿Quién es Frédéric García?

Frédéric nació en Tolouse, Francia en 1967, pero hace muchos años se instaló en México así que allí conoció a Altaír. El empresario tiene una especialidad en Administración de Sistemas Industriales y tiene una maestría en Administración de Proyectos Internacionales y ha trabajado en varios puestos destacados. En 1992 fue director de proyectos de GTM International en París, Francia. En agosto del 2021 contrajo nupcias con Altaír Jarabo y desde entonces se han mostrado muy felices.