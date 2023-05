Toma asiento antes de ver cómo han crecido los hijos del actor Pierce Brosnan

Pierce Brosnan es un reconocido actor irlandés, famoso por personificar a James Bond en cuatro de las 27 películas de la saga, siendo el quinto de los seis actores que tomaron el papel del agente secreto. Luego de tanta fama, sobre todo a finales de la década del 90' y principios de los 2000, se conocieron muchos datos sobre la vida privada del artista.

El actor nacido en Drogheda, que también protagonizó la serie de televisión Remington Steele, tiene varios hijos, fueron con dos parejas distintas:

Sean Brosnan: Sean nació el 13 de septiembre de 1983. Es hijo biológico de Pierce Brosnan y su primera esposa, Cassandra Harris. Sean es actor y productor, conocido por su trabajo en películas como "The Kid" y "The Domino Effect".

Sean Brosnan, el primer hijo biológico de Pierce Brosnan.

Charlotte Brosnan: Charlotte nació el 27 de noviembre de 1971, fruto del romance entre Cassandra Harris y Dermot Harris. Luego de la muerte de este último, en 1986, Cassandra ya se encontraba en pareja con Pierce Brosnan, por lo que la pequeña de 15 años se unió a la familia. Lamentablemente, Charlotte falleció en junio de 2013 a causa de un cáncer de ovario.

Christopher Brosnan: Christopher es el otro hijo biológico de Dermot Harris y Cassandra Harris. Nació el 11 de junio de 1972 y, al igual que Charlotte, fue adoptado por Pierce Brosnan tras el fallecimiento de su verdadero padre.

Christopher Brosnan, alcanzado por las drogas.

Christopher es conocido por su trabajo en el mundo del cine y la televisión. Ha participado en películas como "The Mirror Never Lies" y "The Deceivers". En los últimos años, su imagen no es del todo buena, debido a que cayó en el mundo de las drogas y se lo vio muy deteriorado.

Dylan Brosnan: Dylan nació el 13 de enero de 1997. Es hijo de Pierce Brosnan y su segunda esposa, Keely Shaye Smith. Dylan ha incursionado en la industria del modelaje y también tiene habilidades artísticas como pintor y músico. Actualmente, lleva una melena larga y unos anteojos que lo asemejan más a artistas como John Lennon que a su padre.

Paris Brosnan: Paris es el hijo más joven de Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith. Nació el 27 de febrero de 2001. Al igual que su hermano Dylan, Paris también ha trabajado como modelo y está involucrado en proyectos creativos. Paris Brosnan junto a sus padres, el día de su graduación.

De hecho, hace pocos días participó de una exhibición de cuadros de pintura en Los Ángeles y fue acompañado por su padre. Además, se graduó de la Loyola Marymount University School of Film & Television, para seguir el camino de su padre en la industria del cine y la televisión.

Es importante destacar que la familia Brosnan ha enfrentado algunas tragedias, como la ya mencionada pérdida de Charlotte Brosnan debido al cáncer, misma enfermedad que terminó con la vida de su madre, Cassandra Harris, en 1991. Sin embargo, Pierce Brosnan ha seguido adelante y continúa con su exitosa carrera en la industria del entretenimiento.