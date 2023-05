Siéntate bien antes de ver a Isabella, la bella sobrina de Shakira

Shakira es, entre los referentes artísticos actuales, una de las mujeres que supo hacer uso de la música como canalizadora de emociones, afrontando una mala experiencia y probando que se puede salir adelante a pesar de lo malo. Es así que, tras su escandalosa ruptura con Gerard Piqué, la cantante colombiana lanzó una seguidilla de canciones que fueron un claro reflejo de las etapas de un duelo. “Te felicito” con Rauw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna, “TQG” con Karol G, “BZRP Music Sessions #53” y, finalmente, “Acróstico” con sus hijos, Sasha y Milán, son prueba de ello.

En ese contexto es que todo el mundo está atento al siguiente paso o lanzamiento que pueda hacer la artista de 46 años. Por ello, las publicaciones que Shakira comparte en sus redes sociales sirven de “premonición” o señal de un posible nuevo tema, causando sensación y un sinfín de teorías por parte de sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas, la intérprete de “Hips Don’t Lie” prefirió dejar de lado su obra personal para dar a conocer a una de las talentosas integrantes de su familia: su sobrina Isabella Mebarak.

Mediante un posteo de Instagram, Shakira presentó a la joven que es también artista. “Con mi sobrina Isabella Mebarak @isabellamebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo ‘Amerikkkan’ su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav!”, escribió la empresaria en la leyenda de la foto donde posa junto a su sobrina.

Al ver dicha foto de Instagram, algunos de los 86 millones de seguidores que tiene Shakira dejaron comentarios como los siguientes: “¿Qué se sentirá ser sobrina de la reina mundial?”; “Te juro shak, me encanta verte tan bien, haciendo cositas que, antes no se si hacías, pero no compartías tanto en tus redes. Me encanta que ahora seas feliz y más libre”; “Es hermosa y talentosa igual que tú. Éxitos para ella en todo”; “Quiero una tía como Shak que me ayude a subir los seguidores”; “Felicidades por tu arte! Esperamos que la tía llegue pronto con nuevo álbum y mucho POP ROCK!!”.

Todo lo que se sabe sobre Isabella

A raíz de la publicación que hizo Shakira junto a su sobrina, los internautas quisieron saber más sobre su vida. Lo que ha trascendido, gracias a sus publicaciones en las redes, es que Isabella tiene 24 años de edad y es hija de uno de los nueve medio hermanos de la cantante oriunda de Barranquilla. Es artista aficionada a la pintura, pero también es diseñadora. Es más, ella fue la encargada de diseñar la icónica sudadera con el rostro de su tía y la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

En su perfil de Instagram, @isabellamebarak, la joven exhibe sus obras. Además, los curiosos podrán ver el catálogo con sus creaciones en el link que se encuentra en la descripción de su perfil. En esa red social, Isabella cuenta con casi 28 mil seguidores, hasta el momento, cifra que alcanzó a los minutos del posteo que hizo Shakira. Vale destacar que la sobrina de la cantante se sintió sumamente agradecida por el apoyo que le brinda, asegurando lo siguiente: “Ella siempre creyó en mí, verdaderamente”.