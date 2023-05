Desde el agua, Yanet García presume sus curvas y eleva la temperatura

“Chicas del clima” habrá muchas, pero ninguna como Yanet García. La joven oriunda de Monterrey debutó en la pantalla chica en el año 2014, cuando formó parte del programa “Las Noticias” de Televisa Monterrey, y, desde entonces, supo ganarse el cariño y el respeto de su público.

Tras su flamante debut, en el cual Yanet supo mostrar su talento al hablar por varios minutos frente a una cámara, la influencer fue emigrando de canal a canal para conseguir mayor experiencia en el rubro. Así fue que, por unos años, vimos a García seguir presentando el pronóstico del clima en el programa “Gente Regia” y, más tarde, fue parte del matutino de Televisa, “Hoy”.

Gracias a esa amplia trayectoria en la televisión mexicana, Yanet se hizo de una gran fama que le dio la oportunidad de elegir sus caminos venideros. Pues, mientras era presentadora de TV, García empezaba a modelar profesionalmente para diferentes revistas, como también, iba estudiando para convertirse en “Health Coach” y preparadora física.

Actualmente, la diva de 32 años dejó atrás su trabajo en la pantalla chica, aunque, si surge alguna oportunidad llamativa, vuelve a conducir programas. No obstante, Yanet ha preferido enfocarse en su carrera como influencer, puesto que causa sensación con sus sesiones de modelaje en Instagram y otras plataformas de contenido para adultos.

YANET POSEE MÁS DE 14 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @IAMYANETGARCIA

En Instagram, la modelo cuenta con casi 15 millones de seguidores que están pendientes de su contenido diario. Pues, Yanet no sólo comparte consejos de estilo de vida, salud, ejercicio y bienestar, sino que también presume su silueta al lucir las mejores prendas. Sea cual sea la publicación que García comparta en la red social de la camarita, se vuelve furor.

Un claro ejemplo de ello es el último posteo que Yanet hizo en Instagram. En él, la diva modeló una camisa celeste bien pegada a su cuerpo por el hecho de estar mojada. Es que, en las fotos, García aparece posando desde una glamorosa piscina, por lo que hasta su cabello se ve mojado.

Con este par de imágenes, la modelo provocó suspiros en Instagram y sus seguidores le dejaron comentarios como los siguientes: “Bella amiga”; “Guapísima”; “stunning gorgeous a breathtaking view your an Absolute beauty”: “Bellísima siempre”; “My princess my favourite”; “Hermosa”.