Toma aire antes de ver a Catherine Fulop posando con un bikini ajustado

Al protagonizar “Abigaíl” e interpretar a Fátima Pellegrini en la telenovela "Por amarte así", Catherine Fulop se ganó el corazón de varias generaciones de televidentes. La estrella de la televisión latina, comenzó su carrera en sus veintes, modelando y participando en diferentes concursos de belleza de su país natal. Más tarde supo dar el salto al mundo de la actuación y destacarse con sus papeles en varios melodramas de Venezuela y de Argentina, país al que emigró en sus treintas.

Paralelamente a su carrera en la pantalla chica, Catherine Amanda Fulop García siguió modelando para diferentes portales y revistas sumamente populares, probando ser una de las mujeres más bellas de Latinoamérica. Lo mismo sucedió cuando aterrizó al mundo de las redes sociales, donde podía subir contenido exclusivo de su día a día, con entrenamientos, videos graciosos y las sesiones de fotos más impactantes de la red.

En Instagram, por ejemplo, Fulop ha ido sumando millones de seguidores hasta llegar a los 3, gracias al contenido inédito que deja impactado a cada uno de sus fanáticos. Pero son, sobre todo, las fotos en la que la madre de Oriana Sabatini modela su figura de infarto, a sus 58 años, las que más furor causan en esa plataforma.

INSTAGRAM @FULOPCATHERINE

Catherine Fulop enciende Instagram

Como bien dijimos, Catherine Fulop actualmente es una de las principales influencers de Instagram, con 3 millones de ‘followers’. Y, cada posteo que realiza en esa red, se vuelve furor. Un ejemplo de ello es el álbum de fotos que posteó hace unos días, modelando un traje de baño enterizo color uva, que sorprendió a todos. Pues, a sus 58 años, la diva luce como en su juventud, probando que el ejercicio y la buena alimentación han tenido sus frutos en su físico.

INSTAGRAM @FULOPCATHERINE

Para la ocasión, Fulop eligió una frase motivadora y de liberación para acompañar las fotos. “No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Se les quiere”, escribió la modelo. En seguida, sus fans comentaron cuán asombrados estaban al ver semejante belleza, con mensajes como los siguientes: “Me encantó el traje de baño”; “Eres una de las mujeres más bella de Venezuela”; “ERES UNA DIOSA ABSOLUTAAAAA”; “Por favorrrrr!!!! Que hermosaaaa!!”; “Beia Beia Beiaaaaaaaa”; “Las más lindaa”; “Re-mamasota”.