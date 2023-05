Karely Ruíz y Santa Fe Klan se mostraron al rojo vivo con una sorprendente postal

En medio de los rumores de noviazgo, Karely Ruíz y Santa Fe Klan volvieron a sumar vía Instagram fotos y videos mega comprometedores de un adelanto lo que es 'Sabes' la canción que han grabado tiempo atrás y que contiene tomas hiper sensuales qué de momento se pueden ver en una única plataforma digital.

La provocación en fotos.

En una de las últimas postales Karely Ruíz y Santa Fe Klan compartieron unas candentes imágenes posando de espaldas sobre la cama con sus cuerpos desnudos y en otra una de la influencer mexicana con unos rulos, campera fuscia y abrazando al cantante.

La sorpresa para varios

Sucede que 'sabes' se podrá desbloquear a modo de contenido premium puesto que al ser libre de censura solo se ve por una plataforma para adultos y así es cómo está promocionada en otro de los reels qué publicaron y qué por cierto ha generado cierto descontento porque solo se puede disfrutar por 'Only fans'.

Premium.

Si bien el contenido está restringido y solo pueden acceder mayores de 18 años ambos se muestran muy acaramelados y a Karely luciendo conjuntos de brillos y mini polleras mientras se lo oye al rapero cantar: Sabes qué lo hicimos varias veces en todas partes. Mientras la cercanía se hace más evidente hasta rozando los labios.

Lluvia de críticas

Los reels de adelanto que publicó Santa Fe Klan generó cientos de comentarios negativos puesto que el rapero ha decidido que primero saliera cómo parte del contenido de Ruiz.

Palitos contundentes

Entre las respuestas que se pueden llegar a leer entre las decepciones aparecen: Te tenía mucho respeto pero caíste muy bajo hermano // Yo antes decía qué weno que Santa Fe no es un vendido cómo los demás y me sale con estás webadas // ¿Esa es la propaganda, querían subir contenido a Only, copiandole al babo...

Fuertísimo!

