De rojo pasión, Salma Hayek elevó la temperatura de la MET gala

Luego de tanta espera, finalmente, el lunes 1 de mayo la MET Gala 2023 se hizo realidad. El evento más grande del mundo de la moda reunió a las celebridades más relevantes del momento, para lucirse con atuendos únicos, bajo la temática Karl Lagerfeld, el recordado diseñador que falleció en el 2019.

En ese marco fue que vimos a estrellas de la talla de Anne Hathaway, Penélope Cruz, Dua Lipa, Doja Cat, las hermanas Kardashians-Jenner y Salma Hayek brillar en la alfombra roja del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Sin dudas, una de las personalidades que más respetó el código de la velada fue la gran Salma Hayek. Pues, la protagonista de ‘Frida’ asistió a la MET Gala luciendo un elegante vestido de Gucci, de color rojo pasión, que llamó la atención de todos los presentes. En sus redes, la actriz de 56 años compartió las capturas de la elegante velada, a la que asistió junto a su esposo, François-Henri Pinault, y causó sensación.

Precisamente en su cuenta oficial de Instagram, Salma reveló el motivo de la elección de ese vestido y el color, asegurando que el diseñador alemán siempre la alentaba a lucirse en ese tono en especial. “A Karl Lagerfeld siempre le gustaba como me veía de rojo, así que gracias @gucci por crear este vestido para celebrar su legado. PD. Gracias Valentina por tus ingeniosas ideas en el proceso de diseño y estilismo”, escribió la diva oriunda de México en la red social.

SALMA HAYEK BRILLÓ CON UN VESTIDO DE GUCCI. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

De inmediato, sus fanáticos y colegas se sorprendieron al verla tan bella como siempre y realizaron los siguientes comentarios en Instagram: “Dios mío, esto es increíble”; “DALE REINA ACABA CON TODOSSSS”; “Guapisima!!!!”; “lady in red”; “Wow te ves espectacular Salma, el color rojo te va de maravilla, y esas mega plataformas están estupendas, México en lo más alto!!!”; “My jaw dropped! You look amazing!”; “s t u n n i n g”.