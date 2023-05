Respira profundo antes de ver a Salma Hayek en el Festival de Cannes 1999

El martes 16, el mundo del cine celebró un nuevo inicio del mítico Festival de Cannes, el cual se llevará a cabo en esa bella ciudad francesa hasta el próximo sábado 27 de mayo. En ese marco es que varias estrellas del espectáculo han desfilado en la alfombra roja, modelando los atuendos más glamorosos de la temporada, con el fin de promocionar sus nuevos films.

Fue en ese contexto de furor por el mundo de la moda y del cine, que se viralizó un análisis de los looks de Salma Hayek en cada una de sus participaciones en Cannes. En el video, que data de tres años atrás, la propia actriz veracruzana repasa sus outfits y confiesa detalles sobre su elección. “Salma Hayek analiza 13 looks desde 1996 hasta ahora | la vida en miradas”, reza el título del contenido que circuló recientemente en Tik Tok.

Si bien, para ese año, Salma Hayek ya había participado de otras dos ediciones del Festival de Cannes, fue sin dudas, su look del año 1999 el que causó más furor. En el video que se viralizó, pudimos escuchar a la protagonista de “Frida” decir que, a fines de los ’90, ella no contaba con un grupo de estilistas reconocidos ni mucho presupuesto para lucir prendas caras.

EL LOOK QUE SALMA HAYEK CREÓ PARA LUCIR EN EL FESTIVAL DE CINE DE CANNES EN 1999. FOTO: VOGUE

“Al comienzo de mi carrera, me costó mucho conseguir ropa, no podía costearla por mi cuenta, y a las otras chicas les prestaban ropa. Pero en realidad nadie pensaba que una mexicana iba a perdurar, ¿entonces para qué darme un vestido?”, confesó Salma a los editores de Vogue. Por esta razón, Hayek no tuvo otra opción que dejar fluir su creatividad y combinar un atuendo por sí misma.

El atuendo, que más tarde recibiría un galardón por el mejor estilo, estaba compuesto por un cárdigan de pelos, que sólo contaba con dos botones en la zona de su pecho y dejaba su vientre al descubierto, en combinación con una maxifalda de satín. Ambas prendas que lució Salma eran de colores pasteles que hacían resaltar la joyería sofisticada de su cuello, muñecas y orejas.

“Nadie estaba haciendo esto. Tomé un suéter que se supone que debe usarse con algo debajo, porque solo tenía dos botones, una falda y creé mi propio estilo”, dijo Hayek en la entrevista y concluyó: “Poco sabía que un día Vogue iba a decir que uno de mis looks icónicos era resultado de mi creatividad, y en realidad, muchos de estos looks eran simplemente mi creatividad intentando luchar con el hecho de que no tenía muchos recursos. Estoy muy orgullosa de que haya sido en mi imaginación donde creé estos looks”.