Gerard Piqué y Clara Chía Martí hablarán por primera vez sobre todo lo sucedido para una importante revista

Se abre un nuevo capítulo entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chia Martí puesto que en breve saldrán de forma pública las declaraciones qué prestaron para el medio de comunicación español y quién tocó la primicia fue Jordi Martin, el paparazzi que sigue a la barranquillera desde sus comienzos y qué por medio de un posteo de Instagram compartió un leve avance de las fotografías qué se incluyen en la nota.

"Esta semana en Hola! el reportaje que hicimos a @3gerardpique y Clara Chia por Barcelona", reza la descripción qué puso Jordi Martín y qué fue acompañado por una seguidilla de la pareja qué ya sin ningún tipo de tapujo se muestran sonrientes ante la prensa con looks clásicos. Por un lado Clara chaqueta de cuero negra y anteojos Prada blancos con lente negro modelo Symbole PR valuados en aproximadamente 248 euros, mientras qué Piqué escogió un remera blanca oversize y gafas de sol de Virgil Square - Frame de 289 euros.

El mal visto

Sucede qué en una de las notas qué Jordi hizo para el programa de chimentos, El Gordo y La Flaca trajo a cuentas qué Gerard Piqué la canción de Shakira junto con sus hijos llamada 'Acróstico' no le ha gustado visto desde el lado de la exposición sobre los menores: "Piqué está qué echa chispas y el martes se reunió con sus abogados para tomar medidas al respecto", continuó respecto de la actitud qué tomó el ex futbolista del Barcelona y qué involucra a su ex mujer.

Fuente: Imagen - El gordo y la flaca.

Piqué en plan.

Además Jordi resalta qué "el acuerdo de custodia aún no está ratificado en la Ciudad de Miami por lo qué esto podria generar una desventaja por el lado de Shakira", explicó en base a las reglas de cada país.

Un amor qué sigue su rumbo

Otro de los puntos qué destacó, Jordi apenas vio a Piqué y Clara fue la complicidad qué existió mientras caminaban 'muy felizmente' por las calles de Barcelona: "Vean ustedes mismos cómo se muestran cogiditos de la mano", cerró Jordi.

Fuente: Imagen @elgordoylaflaca

Un amor qué sigue su rumbo.

