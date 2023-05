Ella es Susy Cortez, la brasilera a la que Gerard Piqué le enviaba fotos sin ropa cuando estaba con Shakira

El ex jugador de fútbol Gerard Piqué no ha tenido paz desde que se separó de la cantante Shakira. En el medio tuvo problemas con la tenencia de sus hijos Milán y Sasha quien quedaron al cuidado de su madre con un estricto regimen de visitas y además no encuentra un lugar tranquilo para vivir su romance con Clara Chía Martí.

Como si eso fuese poco, ahora la modelo brasileña Susy Cortez más conocida como Miss Bum Bum reveló que Piqué el enviaba mensajes subidos de tono mientras estaba en pareja y conviviendo con Shakira. Lo que deja en claro que el deportista engañó a la cantante en más de una ocasión y no sólo con Clara Chía Martí.

LA MODELO TIENE 73 MIL SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @suzyacortez

"Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero", comentó Susy Cortez al diario NY.

Además Susy Cortez explicó porque mantuvo este comportamiento de Piqué en secreto: "Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso".

Finalmente, Susy Cortez no se guardó nada sobre el accionar de Gerard Piqué y dijo: "Fue él quien me mandó mensajes directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres".